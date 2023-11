M'illumino di Tesla, A Helsinki un Tesla Light Show da guinness. Video

Quando l'unione fa la forza e, soprattutto, dà spettacolo. Metti insieme una combricola di qualche centinaio di vetture Tesla e osservale mentre i loro cuori battono all'unisono: lo show è da pelle d'oca, specie se a scandire il balletto sincronizzato è musica incalzante. 687 Tesla si sono recentemente date appuntamento in un raduno a Helsinki, in Finlandia, per allestire uno spettacoli di luci suggestivo e stabilire il primato mondiale di specialità. Eh già, qualora tu non lo sapessi, gli effetti speciali Tesla includono anche questa skill: una volta abilitato il Tesla Light Show mode, una Model 3 (ma anche una Model Y, una Model S, una Model X) può cantare e ballare per te.

IL DIETRO LE QUINTE Realizzato da Flyby Guys, il video è un omaggio ad un evento pianificato dal Tesla Club Finland, poco più di un mese dopo che il precedente Tesla Light Show dei record si era svolto in Germania lo scorso settembre. Il primato di partecipanti è stato raggiunto grazie al coinvolgimento di Simon Pollock, che gestisce TeslaLightShows.io, ma anche alla partnership con aziende come Michelin, che metteva in palio un set di pneumatici, e di Tesla Finland, che offriva test drive su nuova Model 3 e buoni spesa da 200 euro al Tesla store. A quanto pare, gli incentivi hanno funzionato.

DA STANDING OVATION La singolare performance artistica si apre sulle note di ''Everybody Wants To Rule The World'' dei Royal Deluxe e si conclude con ''Sandstorm'' del produttore finlandese Darude. Coordinare i fari di 687 Tesla non deve essere semplice, tuttavia il tempismo è semplicemente perfetto e l'effetto scenico è ipnotico. Da applausi, anche da parte di chi per le Tesla e per il loro eccentrico tycoon non nutrono una grande simpatia (suvvia, siate sportivi). I Tesla Light Show la moda del prossimo inverno?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/11/2023