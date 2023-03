Video: 100 Tesla danno spettacolo al ritmo della canzone degli Oscar

Naatu Naatu è il titolo della prima canzone indiana a vincere un premio Oscar. Di più: la pellicola RRR, di cui è colonna sonora, è il primo film indiano ad aver mai vinto la mitica statuetta. Per renderle omaggio, un gran numero di Tesla - un centinaio, pare - si sono radunate nel New Jersey per realizzare uno spettacolo di luci, che si accendevano a ritmo di musica. Lo show è stato reso possibile da una particolare funzione delle Tesla che consente ai proprietari di installare i propri programmi per spettacoli di luci personalizzati, e di sincronizzarli con varie canzoni: creando coreografie dal sapore quasi pirotecnico. Qui sotto il video condiviso su Twitter dall'account ufficiale del film, che ha raccolto anche i ''cuoricini'' di Elon Musk.

IN TRIONFO Naatu Naatu, che significa ''balla balla'' in lingua indiana, è riuscita a prevalere nella categoria delle migliori canzoni originali contro rivali del calibro di Hold My Hand di Lady Gaga, dal film Top Gun: Maverick, e Lift Me Up di Rihanna (da Black Panther: Wakanda Forever). La coreografia eseguita dagli attori Jr NTR e Ram Charan ha ricevuto una standing ovation agli Oscar ed è diventata virale sui social media, scatenando un'ondata di imitazioni da parte di molti VIP. E ora anche di Tesla. Ricorda un po' lo spettacolare video del 2021, anch'esso virale, con centinaia di Tesla che accendono i fari durante un aggiornamento OTA (guardalo qui).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/03/2023