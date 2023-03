Alpine A110 S vs Tesla e Focus nel test dell'alce. Chi vince? Il video

Da guidare è uno spettacolo: l'Alpine A110 S (qui il nostro video) ha confermato le sue eccezionali doti stradali nelle mani dei tester di Km77, che l'hanno sottoposta alla prova dell'alce e al test di slalom. Lo pregustavano da giorni e il generoso prestito di un proprietario ha permesso loro di sfidare i record di Tesla Model 3, Tesla Model Y e Ford Focus. Qual è la più veloce tra i coni? Guardate il video da YouTube qui sotto per scoprirlo.

VEDI ANCHE

VANTAGGIO O SVANTAGGIO? Sincera e agilissima, l'Alpine A110 S usata nel test ha entusiasmato i tester. Incisiva per la disposizione posteriore centrale del motore, ma composta grazie a un assetto magnificamente controllato, aveva dalla sua anche gomme Michelin Pilot Sport Cup 2 opzionali: un vantaggio, a patto di saperlo sfruttare. Lo dimostra il fatto che uno dei tester, il proprietario dell'auto, non è riuscito a sfruttare tutto il grip disponibile: troppo brusca, la sua guida ha evidenziato che le perdite di aderenza delle gomme semi-slick sono meno progressive di quelle degli pneumatici più stradali e serve un'azione fluida e precisa per avvantaggiarsene. Chissà se la ancora più estrema Alpine A110 R (qui la nostra prova), farebbe di meglio?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/03/2023