Alpine alla Pikes Peak: con la A110 per il debutto sul mercato americano

Alpine sta preparando lo sbarco in America con la A110 e lo farà nel modo più esplosivo possibile, cioè iscrivendo la macchina alla leggendaria Pikes Peak International Hill 2023. La gara in salita, che si svolge in Colorado e che raccoglie un interesse pari a quello di un weekend di Formula Uno, sarà il trampolino di lancio per il brand francese, che in Europa ha già a listino una gamma piuttosto articolata di A110 e che ha in agenda un bell’ampliamento con altri modelli entro pochi anni. Alpine ha pubblicato un teaser e la conferma ufficiale che parteciperà alla corsa in quella che sembra essere l’effettiva dichiarazione d’intenti per fare l’ingresso sul mercato a stelle e strisce. Tuttavia, Alpine non parteciperà con un veicolo di produzione standard, ma piuttosto con quello che chiama A110 GT4 Evo. La Evo è basata sull'auto da corsa A110 GT4, che è un’evoluzione della A110 Cup. Infatti, Alpine ha un intero reparto che costruisce auto da corsa per gentleman driver e la A110 GT4 è omologata per tutti gli eventi GT4.

Alpine alla Pikes Peak: teaser della A110 in preparazione per la gara in salita americanaQUATTRO CILINDRI TURBO CON PIÙ DI 350 CV Meccanicamente, l'auto utilizza lo stesso quattro cilindri sovralimentato da 1,8 litri montato in posizione centrale, ma la potenza è aumentata fino alla bellezza di 355 cavalli, per una potenza specifica di 197 CV/litro! Anche i freni sono migliorati, con un sistema ABS Bosch Motorsport. Altre modifiche comprendono un serbatoio del carburante omologato FIA da 95 litri, l’eliminazione di numerosi componenti e la solida gabbia di protezione con rollbar. La massa totale, compresi i fluidi ma non il guidatore, arriva a 1.080 kg, per un rapporto peso/potenza di 3,04 kg/CV. Insomma, si tratta di un’arma letale pronta per la pista che pesa meno di una Mazda MX-5. Secondo Alpine, gli ingegneri hanno apportato anche le opportune modifiche per compensare i cambiamenti di pressione dell'aria alle altitudini incontrate lungo la salita. Infatti, anche le auto con motore turbocompresso faticano a far entrare abbastanza aria nella camera di combustione durante il cambio di quota di oltre 1.400 metri dalla partenza all’arrivo.

Alpine alla Pikes Peak: la A110 GT4 con la grande ala posteriore per generare più downforce AERODINAMICA STUDIATA PER LA PIKES PEAK Anche se possiamo solo immaginare cosa sta succedendo sotto il cofano della A110, è chiaro dall'immagine teaser che Alpine sta apportando grossi cambiamenti aerodinamici. I francesi hanno lavorato con ingegneri e tecnici del team Signatech per creare una configurazione aerodinamica specifica per la Pikes Peak e c’è un'ottima ragione per questo. Alpine ha scelto di inserire l'A110 GT4 Evo nella categoria Time Attack 1, dove gareggerà contro veicoli a quattro ruote motrici. Alpine avrebbe potuto scegliere la classe Unlimited, ma vuole mostrare agli americani cosa può fare la sua compatta supercar a motore centrale e trazione posteriore.

Alpine alla Pikes Peak: motore posteriore, 4 cilindri, 1.8 turbo con 355 CVIL PILOTA DI ESPERIENZA La A110 sarà pilotata da Raphael Astier, che è già stato alla Pikes Peak quattro volte. Astier detiene il record in Time Attack 1 con un tempo di 9'23''721 stabilito con una Porsche 911. “Sono estremamente orgoglioso di essere il pilota scelto per questo programma e non vedo l'ora di portare tutta la mia esperienza e conoscenza alla prima partecipazione del marchio alla Pikes Peak”, ha affermato Astier. “Sebbene vincere la classifica generale non sia l'obiettivo, sono fiducioso che la nostra A110 GT4 Evo si comporterà bene nella sua classe e non vedo l'ora di vedere cosa possiamo ottenere in questo primo tentativo”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/03/2023