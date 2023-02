Il matrimonio a sorpresa tra Alpine e Zidane

La presentazione dell'Alpine A523, ultima monoposto partecipante al Mondiale 2023 di F1 a venire svelata al pubblico, ha visto la presenza di un personaggio decisamente inaspettato. Stiamo parlando di Zinedine Zidane, ex calciatore della nazionale francese e di club come la Juventus e il Real Madrid, vincitore di numerosissimi trofei in carriera tra cui il Mondiale 1998 e il Pallone d'oro dello stesso anno. Il 50enne, ora allenatore di successo, è stato presentato nel suo nuovo ruolo che ricoprirà all'interno della scuderia francese.

DOPPIO RUOLO Sebbene sia un grande appassionato di motorsport, il ruolo di Zidane non sarà prettamente legato all'attività in pista. È stato infatti nominato Ambasciatore della casa francese e Sponsor dei suoi due programmi che promuovono le pari opportunità, chiamati Rac(H)er e Concours Excellence Mécanique. Lo scopo è quello di ispirare le giovani generazioni di talenti trasmettendo il messaggio che tutti, indipendentemente da genere, origine e background, hanno i mezzi per avere successo a livello professionale e diventare dei campioni.

SGUARDO AI PIU' PICCOLI Presentandosi nel nuovo ruolo, Zidane ha spiegato: ''È come sempre una storia di incontri. Mi è piaciuta la visione e l’approccio concreto dei team Alpine, soprattutto nella realizzazione dei programmi che promuovono le pari opportunità, in particolare perché ho un affetto speciale per Alpine come francese e fan della Formula 1. Penso sia importante dire ai bambini che, da qualsiasi parte provengano, un giorno potranno diventare i campioni del futuro, indipendentemente dalle scelte di vita che faranno, e che dovrebbero sempre credere nei loro sogni… Questo progetto di Alpine nasce per rendere possibile tutto questo. Per i cambiamenti ci vuole tempo, quindi se posso contribuire ad accelerare il processo, è per me motivo di grande soddisfazione.''

ORGOGLIO ALPINE A spiegare la soddisfazione della casa francese per questa nuova collaborazione è stato Laurent Rossi, CEO di Alpine: ''Zinedine Zidane non è solo un grande campione e una leggenda dello sport, ma anche un uomo impegnato che ha deciso di sfruttare la sua notorietà mondiale per ispirare i giovani e promuovere il cambiamento per creare pari opportunità. È un esempio di ciò che noi come azienda dovremmo rappresentare: una mentalità tenace, un talento naturale e un sostenitore della promozione dell’inclusione di tutti, pur mantenendo la meritocrazia e spingendo chi lo circonda a battersi per l’eccellenza. È con grande orgoglio che Zinedine Zidane si unisce ad Alpine per fare la differenza.''

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/02/2023