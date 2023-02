L'Alpine F1 Team è l'ultima scuderia a svelarsi. Segui LIVE la presentazione dalle 21

Siamo al calare del sipario sulle presentazioni dei team di Formula 1 2023: dopo Haas, Red Bull, Williams, Alfa Romeo, AlphaTauri, McLaren, Aston Martin, Ferrari e Mercedes, tocca all'Alpine svelare i colori e qualche forma della nuovissima A523. La monoposto reale si vedrà in pista solo settimana prossima in Bahrain, ma intanto la casa francese celebra in grande stile la sua nuova coppia tutta transalpina composta dal confermato Esteban Ocon e dall'ultimo arrivato Pierre Gasly. Lo scorso anno l'Alpine riuscì - con una seconda parte di stagione in crescendo - a superare la McLaren e aggiudicarsi il quarto posto finale nella classifica costruttori, l'obiettivo di quest'anno è confermarsi, avvicinando però il trio di team che lo scorso anno si sono giocati le vittorie, ossia Red Bull, Ferrari e Mercedes.

Per assistere alla presentazione dell'Alpine F1 Team basta attendere le 21 e cliccare play sul video pubblicato qui sotto. Non appena edite, saranno pubblicati in questo stesso articolo le foto della monoposto e le parole dei protagonisti.

VEDI ANCHE

Le parole dei protagonisti

Esteban Ocon

In arrivo dopo le 21

Pierre Gasly

In arrivo dopo le 21

Otmar Szafnauer

In arrivo dopo le 21

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/02/2023