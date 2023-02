F1, segui LIVE la presentazione dell'AlphaTauri da New York City - VIDEO

Dopo Haas, Red Bull, Williams e Alfa Romeo, siamo a metà strada delle presentazioni dei team di Formula 1 per il mondiale 2023 con l'AlphaTauri, che - come la sorella Red Bull - si presenta dal suggestivo scenario della metropoli più celebre al mondo: New York City. Dopo una stagione 2022 sottotono, la scuderia di Faenza che corre con licenza italiana (ma è di proprietà austriaca), vuole rialzare la testa e - per farlo - è arrivato un campione del mondo come l'olandese Nyck De Vries, vincitore del titolo della Formula E e già testato in Formula 1 lo scorso anno dalla Williams, che lo ha messo al volante nel GP d'Italia dov'è giunto addirittura nono al debutto. Al suo fianco confermato il giapponese Yuki Tsunoda, che sembra però essere all'ultima chiamata per dimostrare il suo valore.

Di seguito troverete - non appena disponibile - il video per seguire in diretta streaming la presentazione della Scuderia AlphaTauri, prevista per le 17.30 di New York City, le 23.30 italiane.

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/02/2023