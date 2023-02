F1, la Red Bull toglie i veli alla RB19 di Verstappen e Perez - Foto e video

Dopo la Haas, è il team campione del mondo in carica a svelare la livrea per la stagione F1 2023: ma per la vera RB19 bisognerà attendere i test in Bahrain...

Come nella scorsa stagione, la Red Bull è stata la prima tra le scuderie di vertice a presentare al mondo la monoposto per il nuovo Mondiale F1. Come nella scorsa stagione, non ci sono state particolari sorprese: né dal punto di vista della livrea, che ricalca praticamente lo stesso disegno visto a partire dal 2016, né sul piano tecnico, con una RB19 che appare fin troppo simile alla diretta antenata RB18, l’auto che nel 2022 ha dominato il campionato portando a casa 17 vittorie in 22 gare.

ACCORDO CON FORD Nel corso dell’evento organizzato a New York City – potete riguardarlo on demand nel box sotto – è anche arrivato il tanto atteso annuncio della partnership con la Ford, colosso mondiale dell’automotive pronto a rientrare in Formula 1 a partire dal 2026. La casa statunitense si legherà commercialmente a Red Bull, offrendo supporto tecnico alla struttura già approntata a Milton Keynes a partire dalla scorsa stagione per sopperire all’uscita di scena della Honda.

Red Bull Ford Powertrains Logo

HONDA C’È Nell’attesa, i loghi Honda e HRC (Honda Racing Corporation, la divisione sportiva della casa nipponica) rimangono ben visibili sulla livrea della RB19, sulle maglie dei componenti del team e sulle tute dei piloti. Anche qui nessuna sorpresa, visto che il brand giapponese aveva già annunciato nel corso della passata stagione di continuare a fornire supporto tecnico e operativo a Red Bull Powertrains – che, di fatto, ha rinominato le stesse power unit che fino al 2021 avevano corso sotto le insegne Honda – almeno fino a tutto il 2025.

F1 2023: la Red Bull Racing RB19

E LE NOVITÀ? Chiarito che quello odierno era semplicemente un evento promozionale per annunciare il futuro del team e presentare le piccole novità sulla livrea 2023, le vere novità della RB19 si troveranno sicuramente nella parte del fondo (determinante con le auto a effetto suolo) e dunque non visibili a occhio nudo. Per quelle aerodinamiche bisognerà invece aspettare i primi test precampionato, di scena in Bahrain dal 23 al 25 febbraio come gustosa anteprima dell’esordio stagionale di Sakhir nel fine settimane del 5 marzo 2023.

Le parole dei protagonisti

“Siamo molto felici di essere qui a presentare la macchina perché gli Stati Uniti sono molto importante per noi visto che quest’anno ci saranno addirittura tre gare. Siamo ottimisti, l’obiettivo è ovviamente quello di difendere il titolo. La RB19? Beh, la livrea in effetti è simile a quella degli ultimi anni, ma l’ho sempre trovata molto bella con questo schema di colori. E poi abbiamo avuto tanti successi, quindi non c’era bisogno di cambiare troppo. Ho già guidato la nuova macchina, anche se solo al simulatore. Non posso dare molti dettagli, ma il nostro è un processo continuo di crescita. Le prime sensazioni sono state comunque molto positive”.

F1 2023: Max Verstappen (Red Bull Racing)

''È fantastico essere qui a New York, abbiamo tantissimi supporter negli Stati Uniti e credo che il nostro sia il team preferito da queste parti. Per il 2023, l’obiettivo è quello di continuare a progredire, la competizione è dura e dobbiamo provare a essere più forti dell’anno scorso. Di sicuro non vedo l’ora di iniziare, cercherò di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione. Abbiamo davanti un anno molto lungo ma siamo pieni di energia''.

F1 2023: Sergio Perez (Red Bull Racing)

“È la prima volta che presentiamo la nostra stagione al di fuori del Regno Unito ed è la prima volta che un team di Formula 1 organizza una presentazione negli Stati Uniti. La crescita dello sport in America non può essere ignorata, qui ci sono 50 nuovi milioni di fan e il 72% di questi ci segue. Nel 2023 siamo quanto mai vicini agli Usa, non solo grazie alle nostre esibizioni nelle città e ai nostri video della serie ‘Road Trip’, ma anche perché vogliamo celebrare la partnership tra Red Bull Powertrains e Ford, dargli il benvenuto direttamente nel loro Paese. A partire dal 2026, la nostra sarà una collaborazione strategica visto che la Ford ci assisterà con le batterie e con la tecnologia ibrida. Siamo già entusiasti delle possibilità che quest’accordo offrirà a entrambe le parti”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 03/02/2023