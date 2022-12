Calendario presentazioni monoposto 2023: l'Aston Martin è la prima a comunicare la data

Non c'è la stessa curiosità che si respirava un anno fa, quando eravamo in attesa di scoprire i primi modelli delle monoposto rivoluzionate dal regolamento tecnico che entrava in vigore per la prima volta, ma le presentazioni delle nuove vetture di F1 da parte dei team sono sempre un momento che attira grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori. Con i tre giorni di test invernali in programma in Bahrain da venerdì 23 a domenica 25 febbraio, la settimana precedente sarà probabilmente quella in cui scopriremo la maggior parte delle nuove macchine.

PRIME DATE Con il 2023 ancora all'orizzonte, l'Aston Martin è il primo team ad aver comunicato la data ufficiale di presentazione della sua nuova monoposto, la AMR23: i veli verranno tolti lunedì 13 febbraio. Anche nel 2022 la scuderia di Lawrence Stroll fu la prima a comunicare il giorno del lancio della nuova vettura, ma quest'anno ha battuto tutti i record di precocità rendendo nota la data già nel mese di dicembre, poche settimane dopo l'ultimo gran premio. Di seguito, la tabella riassuntiva - che andremo man mano ad aggiornare - con le informazioni già note.

F1 2023, IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI DELLE NUOVE AUTO

Team Auto Data Sede Red Bull Racing Ferrari Mercedes-AMG FW14 Alpine McLaren Alfa Romeo F1 Aston Martin AMR23 13 febbraio Silverstone Haas VF-23 Williams

