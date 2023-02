Tocca all'Alfa Romeo: ecco la nuova C43 - FOTO E VIDEO

Dopo Haas, Red Bull e Williams, oggi tocca alla Sauber Alfa Romeo svelare la nuova monoposto che parteciperà al Mondiale di F1 2023. La vettura si chiama C43 e verrà affidata ai confermati Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, con i quali lo scorso anno la scuderia svizzera ha conquistato il sesto posto tra i Costruttori. Il pilota di riserva è invece il prodotto del vivaio Theo Pourchaire, 20 anni il prossimo agosto. Si tratterà dell'ultima monoposto brandizzata con il nome della casa italiana, prima del progressivo passaggio all'Audi.

PRESENTAZIONE ALFA ROMEO C43 - DIRETTA STREAMING

Dalle prime immagini diffuse durante la diretta video si è scoperto che la monoposto quest'anno sarà rossa e nera, senza più il bianco presente nelle precedenti stagioni con brand Alfa Romeo. Inoltre, a differenza delle presentazioni dei giorni scorsi che sono state dedicate più che altro alla nuova livrea, quest'oggi la scuderia svizzera ha svelato una monoposto molto diversa da quella del 2022, come si nota immediatamente dalle pance che si ricalcano lo stile di quelle viste sulla Red Bull nello scorso campionato.

SAUBER ALFA ROMEO C43 - LA PHOTOGALLERY

F1 2023: presentazione Alfa Romeo C43

PRESENTAZIONE ALFA ROMEO C43 - VIDEO SVELAMENTO

Le parole dei protagonisti

Valtteri Bottas

La C43 è finalmente arrivata e non vedo l'ora di portarla in pista. Mi piace molto la nostra nuova livrea, penso che sia sbalorditiva e una bella evoluzione rispetto a quella dell'anno scorso. È stata una prima stagione interessante con il team, abbiamo fatto dei progressi piuttosto solidi insieme e ora c'è solo una direzione da seguire: su, più in alto e meglio. Ovviamente c'è ancora del lavoro da fare e cose da migliorare, ma sono fiducioso che abbiamo le carte in regola per puntare a risultati ancora migliori quest'anno. Non vedo l'ora di tornare a correre, sono carico e desideroso di iniziare la nuova stagione.

Guanyu Zhou

Sono felice di vedere finalmente svelata la C43 dopo tutto il lavoro dietro le quinte svolto negli ultimi mesi. Penso che stiamo sfoggiando un bellissimo nuovo design per il 2023 e non vedo l'ora di guidare la macchina a Barcellona nei prossimi giorni (per un filming day, ndr), prima di iniziare la stagione con i test invernali in Bahrain. Lo scorso anno il team mi ha fatto sentire a casa fin dall'inizio, accogliendomi e dandomi il tempo per imparare e migliorare. L'aspettativa per quest'anno è decisamente più alta e porterò tutta l'esperienza della mia stagione da rookie nel 2023. Sono entusiasta di quello che sta arrivando e sono completamente pronto ad attaccare.

Alessandro Alunni Bravi

Dare vita a un'auto è un processo lungo che tocca ogni reparto di una scuderia, quindi è un momento di grande orgoglio vederla svelata oggi. Abbiamo scelto di farlo davanti ai nostri tifosi, vicino a casa nostra, perché il lancio di una nuova vettura non è solo un momento per stabilire i propri obiettivi per la stagione a venire: è anche un momento per restituire qualcosa alle persone che ti hanno sostenuto, che sia in tribuna, davanti alla TV o in fabbrica, ed esprimere la nostra gratitudine per la loro passione e la loro fiducia nel nostro progetto. La nostra nuova vettura è il risultato di mesi di lavoro, ma oggi è solo l'inizio di un percorso: dobbiamo continuare a lavorare sodo, con umiltà e dedizione, per portare in pista le prestazioni. Tutti i membri del team sono impegnati in questo obiettivo e siamo fiduciosi che raccoglieremo i frutti del nostro lavoro.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/02/2023