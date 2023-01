F1, è la Haas la prima del 2023: ecco la livrea della nuova VF-23

Come ormai da tradizione, è la piccola scuderia americana Haas F1 la prima a mostrare al mondo i colori della nuova stagione. Era già accaduto lo scorso anno e lo schema si ripete ancora nel 2023, con la pubblicazioni delle prime immagini - a dire il vero si tratta di rendering 3D e non di foto della vera auto - della Haas VF-23 che sarà guidata in pista dal confermato Kevin Magnussen e dal nuovo arrivato Nico Hulkenberg.

F1 2023: la nuova livrea della Haas VF-23

LE NOVITÀ In realtà, il team guidato dall'altoatesino Gunther Steiner ha sin da subito chiarito che quelle mostrate sui canali social ufficiali sono immagini soltanto della livrea 2023 e non della macchina, che probabilmente sarà dunque svelata solamente in prossimità dei test precampionato, di scena in Bahrain dal 23 al 25 febbraio, ma che farà uno shakedown a Silverstone già l'11 febbraio. Se, dunque, è inutile parlare di novità tecniche, di certo risalta all'occhio il nuovo schema di colori caratterizzato dall'ingresso del nuovo title sponsor Moneygram, colosso statunitense che opera nel settore dei trasferimenti di denaro.

F1 2023: la nuova livrea della Haas VF-23

AVANZA IL NERO Rispetto alla versione 2022 della monoposto americana, si nota maggiormente l'avanzamento del colore nero, che adesso occupa le pance e tutta la zona dell'airscope, mentre il bianco rimane sul muso e nella zona dell'hallo, la protezione per la testa dei piloti. Rimane, come da tradizione per il team fondato da Gene Haas, un po' di rosso usato sui copricerchi, sull'ala anteriore e posteriore, come inserto sul musetto e sulle pance e anche sul logo del nuovo sponsor.

F1 2023: la nuova livrea della Haas VF-23

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Gene Haas, fondatore e presidente Moneygram Haas F1 Team

Gunther Steiner, team principal Moneygram Haas F1 Team

Gene Haas

''Sono molto felice di dare il benvenuto a MoneyGram come title sponsor per il 2023 e oltre, ed è fantastico vedere la nostra prima livrea come MoneyGram Haas F1 Team. Iniziamo una nuova stagione sulla base delle buone prestazioni dell'anno scorso. L'obiettivo per il prossimo campionato è quello di essere ovviamente ancora più solidi e, con Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, sono certo che abbiamo una coppia di piloti d'esperienza in grado di raccogliere tanti punti alla domenica''.

Gunther Steiner

''Condivido ovviamente l'entusiasmo che c'è attorno alla presentazione della nostra nuova livrea, anche perché si tratta di un momento importante nel calendario del precampionato e significa che ci stiamo sempre più avvicinando a ciò che più ci piace fare: gareggiare. I nuovi colori mi piacciono molto, ci danno indubbiamente un look più moderno che si sposa al meglio con il nostro ingresso nella nuova era in cui siamo affiancati dal partner MoneyGram. Siamo però concentrati nel portare la VF-23 in pista e nel preparare al meglio la stagione. Possiamo costruire sulle prestazioni dello scorso anno e tutta l'azienda ha lavorato duramente per raggiungere questo scopo. Con Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg abbiamo due talenti che hanno dimostrato di saper raccogliere tanti punti e non vediamo l'ora di cominciare''.

31/01/2023