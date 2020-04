SPENDING REVIEW La Formula 1 è ferma con le quattro frecce in attesa di capire quando ci sarà la fase 2. Ma, oltre alle discussioni sulla possibile ripartenza e sul calendario che potrebbe logicamente essere stravolto rispetto a quello originario, Liberty Media e Fia siedono al tavolo con i team per discutere l’annosa questione del budget cap. E se è chiaro a tutti che dopo l’emergenza coronavirus una spending review sarà necessaria per la sopravvivenza dei team di media e bassa classifica, le squadre di vertice – con Ferrari e Red Bull sul piede di guerra – si oppongono fermamente per la contrapposta esigenza di salvaguardare il lavoro dei propri dipendenti. Quale, dunque, la possibile soluzione al dilemma?

RADIOBOX #22 Ne parliamo, in una puntata straordinaria del nostro podcast RadioBox, con il team principal della scuderia americana Haas F1, l’altoatesino Gunther Steiner. Il manager nativo di Merano, ospite speciale in collegamento con lo studio di MotorBox, affronta con noi con il solito tono scanzonato, anche altre tematiche calde, dal concitato rinvio della gara di Melbourne al taglio degli stipendi e alle discussioni sulla possibile ripartenza, con un occhio di riguardo anche alla serie tv Netflix “Drive to Survive” che lo ha reso un personaggio noto a una larghissima fetta di pubblico. La puntata è disponibile su MotorBox e sul canale YouTube di MotorBox a partire dalle 18.00 di sabato 25 aprile o in podcast solo audio su Spotify.