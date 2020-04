PILOTI CONTRO IL COVID L’attuale situazione di lockdown risulta ancora più complicata per tutti coloro che, per mestiere, si trovano a girare il mondo e che hanno bisogno di spazi aperti per gli allenamenti. Stiamo parlando ovviamente degli atleti professionisti e, nel nostro caso specifico, dei piloti, costretti comunque a mantenersi in forma in vista della ripresa delle attività ma appesi ovviamente alle decisioni degli organizzatori dei vari campionati. Come passare il tempo in quarantena, tenendo comunque un buon livello di preparazione fisica e mentale?

RADIOBOX #21 Con l’ormai classico tono scanzonato, ne parliamo nella puntata 21 di RadioBox insieme al pilota di Formula 2 e di Aston Martin nel GT World Challenge, Luca Ghiotto. Il giovane vicentino, in collegamento con la squadra sportiva di MotorBox, ci racconta il suo lockdown, tra allenamenti, gare virtuali e prospettive per il futuro sognando una ripartenza vincente. La puntata è disponibile su MotorBox e sul canale YouTube di MotorBox a partire dalle 21.30 o in podcast solo audio su Spotify.