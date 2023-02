F1, tocca alla Aston Martin di Alonso: segui LIVE dalle 20 la presentazione della AMR23

Chiusa l'era Vettel, in Aston Martin inizia quella Alonso. La leggendaria casa britannica è la settima a presentare la sua monoposto per il mondiale di F1 2023

Dopo Haas, Red Bull, Williams, Alfa Romeo, AlphaTauri e McLaren, è la volta della ''verde'' Aston Martin a presentare la nuova monoposto per il mondiale di Formula 1 2023. La AMR23 sarà affidata ancora una volta alle cure di Lance Stroll, ormai veterano del team di papà Lawrence, e - udite udite - al campionissimo Fernando Alonso, che lo scorso anno con una mossa a sorpresa annunciò l'addio all'Alpine e il passaggio al team di Silverstone. Oggi è il primo giorno in verde per lo spagnolo, che alla bell'età di 41 anni ha ancora molto da dire in questa Formula 1.

Per seguire la presentazione dell'Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team a partire dalle 19 GMT, le 20 ora italiana, potete usare il video pubblicato qui sotto. Al termine della presentazione troverete all'interno di questo articolo sia le dichiarazioni dei protagonisti, che i video e le foto della nuova monoposto.

Le parole dei protagonisti

Fernando Alonso

In arrivo dopo le 20

Lance Stroll

In arrivo dopo le 20

Otmar Szafnauer

In arrivo dopo le 20

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/02/2023