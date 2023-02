F1, è il giorno della McLaren: ecco la MCL60 di Norris e Piastri

Dopo Haas, Red Bull, Williams, Alfa Romeo e AlphaTauri, comincia la seconda tranche delle presentazioni dei team di Formula 1 per il mondiale 2023 con la McLaren, che è in procinto di festeggiare i 60 anni dalla fondazione. Era il 1963, infatti, quando il neozelandese Bruce McLaren fondò il suo team personale, una scuderia che ha scritto la storia della Formula 1 e che non vede l'ora di tornare protagonista ai massimi livelli. Per farlo il CEO Zak Brown si è affidato a un nuovo direttore d'orchestra, l'italiano Andrea Stella promosso dal ruolo di capo degli ingegneri a quelli di team principal, e a una coppia di piloti giovane e arrembante, formata dal già rodato Lando Norris a cui sarà affiancato il giovanissimo talento australiano Oscar Piastri, vincitore di Formula 3 e Formula 2 e reduce da un anno sabbatico come tester dell'Alpine.

Per rivivere la presentazione del McLaren F1 Team potete usare il video pubblicato qui sotto.

Le parole dei protagonisti

VEDI ANCHE

Lando Norris

In arrivo

Oscar Piastri

In arrivo

Andrea Stella

''Mi sento confidente nel dire che i nostri ingegneri hanno fatto un buon lavoro. Sono stati in grado di alleggerire il peso in diverse aree della vettura. Quindi, sulla nostra macchina siamo in una buona posizione da quel punto di vista e possiamo finalmente lasciare un po' più di spazio per l'arancione e il bianco sulla macchina piuttosto che toglierla fino all'ultimo pezzo. Penso che sia giusto dire che nel corso della stagione vorremmo affermarci come parte dei primi quattro. Sappiamo realisticamente che sarà difficile lottare da subito con le prime tre squadre, questo potrebbe significare essere potenzialmente solo la quarta macchina migliore, come ho detto, nel corso della stagione, dobbiamo essere realistici nel brevissimo termine. In termini di sviluppi, speriamo di averne alcuni entro un paio di mesi dall'inizio della stagione, o anche meno, questo potrebbe coincidere con la gara di Baku. Vedremo con quanta rapidità riusciremo a far atterrare questo progetto. Ci sono già buoni sviluppi in cantiere che dovrebbero arrivare a bordo pista molto presto durante la stagione. Questi dovrebbero consentirci di fare un discreto passo avanti. Ma non siamo ingenui. Sappiamo che praticamente ogni squadra dirà la stessa cosa''.

Zak Brown

In arrivo

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/02/2023