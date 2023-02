Fuga di talenti: il papà di Giulia e 458 Speciale passa in Alpine

Alfa Romeo Giulia e la sorella Stelvio rimangono autentici punti di riferimento nei rispettivi segmenti per il piacere di guida, tanto che ancora vincono premi e riconoscimenti in tutto il mondo, nonostante siano interveniti solo piccoli aggiornamenti dai rispettivi debutti. E parliamo del 2015 per la Giulia e del 2016 per Stelvio. Dietro a progetti così ben riusciti, come pure dietro alla Ferrari 458 Speciale - un altro assoluto capolavoro - spicca il nome di Philippe Krief, che dopo aver occupato posizioni di vertice in Ferrari e Alfa Romeo, e prima in Maserati e in Michelin, a partire dal 6 marzo 2023 è nominato Direttore Ingegneria e Performance Prodotto di Alpine nonché Direttore Generale di Alpine Cars.

LA CARRIERA Laureatosi presso l’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Philippe Krief ha lavorato per Michelin e per il Gruppo Fiat. Dopo queste esperienze nel settore automotive, ha proseguito la carriera con Ferrari e poi con Maserati, rispettivamente come Direttore Dipartmento Veicoli e Direttore Tecnico della marca Alfa Romeo. Tornato in Ferrari da Giugno 2016, Philippe Krief vi ha esercitato la funzione di Direttore Ingegneria. Philippe Krief entra ora a far parte del Comitato Direttivo della Marca, riportando direttamente a Laurent Rossi: porrà tutta l’esperienza acquisita nel corso della sua carriera al servizio della strategia Alpine, mentre la Marca ha annunciato un piano prodotto senza precedenti per i prossimi anni.

MOMENTO CRUCIALE Krief avrà dunque un ruolo cruciale nel finalizzare l'erede dell'Alpine A110 S (qui la prova in pista), che nei prossimi anni debutterà in versione 100% elettrica, ma anche di dare la propria impronta al programma già tracciato. Che all'insegna dell'elettrificazione totale, dal 2024 in poi vedrà il lancio di una berlina, un crossover e una coupé a batterie sviluppata in collaborazione con Lotus. ''L’arrivo di Philippe Krief a capo dei due dipartimenti punta a rafforzare i team in un momento di svolta della storia di Alpine'', dice l'Azienda. Robert Bonetto, Direttore Ingegneria Alpine, e Sovany Ang, Direttrice Performance Prodotto, riporteranno direttamente a Philippe Krief e resteranno membri del Comitato Direttivo di Alpine.

