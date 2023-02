Facelift 2023: anche l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio si rinnova

Sulla scia degli aggiornamenti apportati all'Alfa Romeo Giulia 2023 (qui il video della prova), anche la Quadrifoglio si prepara per il facelift e i fotografi del team Gabetz Spy Unit hanno catturato uno dei muletti. Che cosa nasconde di nuovo?

NUOVE LUCI, COME LA SORELLA Come si intuisce dalle camuffature, concentrate attorno alle luci, anche la nuova Giulia Quadrifoglio guadagna le stesse modifiche del modello standard. In primis i fari a LED con tecnologia Matrix e luci diurne di nuovo disegno, che accompagnati al nuovo fascione danno alla Giulia uno sguardo ancora più grintoso

Nuova Alfa Romeo Giulia 2023, vista laterale - foto di Gabetz Spy Unit

VEDI ANCHE

ALL'INTERNO All'interno, ci sarà un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici con una serie di grafiche dedicate tra cui poter scegliere. Chissà se il quadro Heritage che troviamo su Giulia 2023, progettato per imitare l'aspetto del cruscotto in uso negli anni 60, verrà replicato anche sulla Quadrifoglio o se qui non troverà posto uno stile più moderno e in linea col tema delle alte prestazioni?

Nuova Alfa Romeo Giulia 2023, 3/4 posteriore - foto di Gabetz Spy Unit

IL MOTORE Al momento non ci sono rumors a indicare modifiche sostanziali per il gruppo motore e trasmssione della Giulia Quadrifoglio. Sotto al cofano dovremmo trovare lo stesso V6 biturbo a iniezione diretta da 2,9 litri, capace di 510 CV e 600 Nm di coppia: scaricati a terra tramite l'automatico ZF a 8 rapporti e la trazione posteriore, con albero di trasmissione in carbonio e differenziale autobloccante a controllo elettronico. Vedremo se dalla Quadrifoglio 2023 nasceranno ulteriori versioni GTA e GTAm in serie limitata, ad alzare l'asticella come nel modello precedente.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/02/2023