Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio premiata in UK: di nuovo

Agli inglesi piace Giulia: la Quadrifoglio premiata in UK per il secondo anno consecutivo come auto più emozionante sul mercato

Inossidabile Quadrifoglio: anche all'edizione 2023 dei What Car? Car of the Year Awards - quindi per il secondo anno di fila - Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è stata eletta Best Performance Car for Thrills dalla prestigiosa testata inglese. ''Mentre alcune auto ad alte prestazioni cercano di bilanciare prestazioni, costi di gestione e praticità'', dice Steve Huntingford, Editor a What Car?, ''l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio cerca spudoratamente una cosa più di ogni altra: il sorriso a ogni chilometro. Gran parte del suo fascino è costituito dal suo motore V6 da 2,9 litri, che regala un sound inebriante, soprattutto in modalità Race. La maneggevolezza della Quadrifoglio rappresenta qualcosa di speciale, con un'agilità sorprendente e un bilanciamento naturale che consente di esplorare i suoi limiti con fiducia''.

PENSATA BENE Da italiani non può che far piacere il continuo apprezzamento della stampa e degli automobilisti degli altri Paesi per un prodotto nazionale. E un po' stupisce anche il perdurante innamoramento per la nostra Giulia, che al di là di aggiornamenti contenuti rimane fedele a una meccanica lanciata ormai sei anni fa. Un progetto valido, evidentemente, che il pubblico internazionale continua a giudicare insuperato, nel suo modo d'essere, nonostante la concorrenza abbia nel frattempo lanciato modelli rivali inediti e di assoluto valore.

EVERGREEN Julie David, Direttore Alfa Romeo UK ha così commentato la vittoria: ''Nel 2023 il marchio celebra il centesimo anniversario dall’apparizione del simbolo Quadrifoglio sui modelli Alfa Romeo, e il fatto che questo premio sia stato conferito alla Giulia Quadrifoglio testimonia il brivido e l'emozione che questo marchio leggendario continua a suscitare negli automobilisti e negli esperti del settore. L'aver conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo dimostra che la Giulia Quadrifoglio continua a superare la prova del tempo grazie al suo DNA e al fascino senza tempo''. Complimenti!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/01/2023