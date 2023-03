Apre la Tesla con lo smartphone, prende e parte. Ma non è la Tesla sua

Quale buon marito non presta l'auto alla moglie. E quando la riprende in mano, se nel portaoggetti trova strane cianfrusaglie, oppure piccoli dettagli fuori posto, manco ci fa caso. Sino a quando non realizza che sul parabrezza c'è una scheggia della quale mai se n'era accorto. Strano. Mogliettina, tu ne sai qualcosa? No tesoro, il punto è un altro. L'auto sulla quale sei seduto è l'auto di uno sconosciuto.

Tesla Model 3, ricordati qual'è la tua...

PASSEPARTOUT A Vancouver, Canada, qualcuno ha sbloccato, messo in moto e guidato la Tesla Model 3 di un altro proprietario. Ladro professionista? No, un uomo sovrappensiero. Che ha scambiato la sua Tesla con un'altra quasi identica alla sua, ha preso ed è partito. Semplicemente, perché l'app Tesla nel proprio telefono glielo ha permesso. Ops...

App Tesla per aprire la tua Tesla e...quella del vicino

MISUNDERSTANDING Tale Rajesh Randev ha raccontato l'episodio a Global News. Ingannato dalla fretta di dover correre a prendere i figli a scuola, tra due Model 3 dello stesso colore parcheggiate l'una di fianco all'altra, in buona fede Randev sceglie quella sbagliata. Non si accorge dell'equivoco, se non dopo alcuni minuti, quando viene contattato dal legittimo proprietario. È solo allora che scende e si accorge che, a ben guardare, i cerchi ruota sono differenti. I due stabiliscono un piano per scambiarsi le vetture, non prima tuttavia che Randev porti a termine la sua missione: recuperare i figli a scuola. Esatto, l'uomo chiude, riapre e accende l'auto una seconda volta. Ma non è finita, senti qui.

FATTI L'UNO PER L'ALTRO I due finalmente si incontrano, il proprietario spiega a Randev di aver ottenuto il suo numero di telefono da un documento che conservava all'interno della sua Tesla. Un momento: ciò significa che anche l'altra persona è stata in grado di sbloccare un esemplare altrui... Da comica che è inizialmente, la faccenda assume contorni inquietanti. Anche perché Randev, dai suoi tentativi di contattare il Costruttore per segnalare l'inconveniente, riceve indietro solo un gelido silenzio radio.

Tesla, smartphone come chiave...universale?

HOUSTON, UN PROBLEMA L'app Tesla è pensata per consentire al proprietario l'accesso, l'avviamento e altre funzioni di bordo, purché l'auto sia quella acquistata, non una qualsiasi Tesla verniciata in modo identico. Un caso isolato, quello riportato in Canada, o un ecosistema informatico, quello dell'applicazione Tesla, da perfezionare? Testimonianze dai nostri lettori di episodi simili sono gradite.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/03/2023