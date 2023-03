Tesla Cybertruck: diamo un'occhiata all'interno! Le foto

Tesla Cybertruck è tecnicamente pronto per la produzione in serie. All’Investor Day 2023 di alcuni giorni fa tenutosi in Texas (qui l'approfondimento), ce n’era addirittura uno nella hall della sala convention a disposizione di presenti e curiosi. Ciò ha permesso a Matthew Donegan-Ryan di paparazzare da vicino gli interni del maxi pick-up elettrico Tesla, pubblicando successivamente un video e degli scatti sul suo account Twitter. In particolare, le immagini di Donegan-Ryan ci consentono di dare un'occhiata da vicino all’abitacolo del mezzo nella sua veste (semi) definitiva.

FORME SPIGOLOSE L'interno di Cybertruck si presenta con uno stile semplice e lineare. Volante con una corona appiattita nella parte superiore e inferiore, maxi-schermo a centro plancia e tunnel centrale a penisola con tanto spazio per le gambe sotto il cruscotto. Sul retro si nota invece un divanetto ampio con piano di seduta sdoppiato ripiegabile verticalmente. Una soluzione simile a quella proposta su alcuni modelli Honda e ribattezzata dal costruttore giapponese Magic Seats. Davvero imponente poi il parabrezza, inclinatissimo e proteso verso il posteriore.

IN PRODUZIONE ENTRO L'ANNO Cybertruck resta indubbiamente uno dei modelli più attesi (e chiacchierati) del nuovo anno. Tesla ripete insistentemente che il suo pick-up elettrico entrerà in produzione entro la fine del 2023 (qui il video della Off-Road Mode di Cybertruck). Nel frattempo, a zittire gli scettici ci ha pensato Lars Moravy, Vice Presidente e Vehicle Engineering di Tesla, che ha definito il progetto Cybertruck: ''decisamente reale'', senza però fornire ulteriori certezze sulla data di lancio finale.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/03/2023