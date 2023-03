GM Ultra Cruise, da far impallidire l'Autopilot Tesla. Dicono

Grazie al nuovo sistema, al debutto nel 2024 su Cadillac Celestiq, l'auto si guida da sola, sempre. Anzi, no: solo nel 95% dei casi

Dici guida autonoma e la mente corre all'Autopilot Tesla e alle ''sparate'' sensazionalistiche di Mr Musk. Che la tecnologia che muove le berline e i SUV del brand californiano sia una delle più evolute al mondo nel suo campo, è fuori discussione. Che sia la migliore in assoluto, è invece oggetto di dibattito. Perché ci sono pure gli altri. C'è ad esempio una delle ''Big Three'' statunitensi, cioè General Motors, che a tema guida autonoma pare abbia in serbo una sorpresa. Si chiama Ultra Cruise e del ''benchmark'' Autopilot vuole fare polpette.

Cadillaq Celestiq si candida come berlina più ''autonoma'' di sempre

EFFICACE AL 95% Dopo averne i mesi scorsi annunciato il debutto come evoluzione del sistema Super Cruise, GM è tornata in argomento Ultra Cruise e ne ha specificato nuovi interessanti dettagli. Uscirà nel 2024, equipaggerà inizialmente la berlina elettrica di lusso Cadilla Celestiq e includerà la possibilità - grazie a una suite di 20 sensori, tra cui telecamere, radar e LiDAR, capaci di una visione a 360 gradi del veicolo, vedi foto sopra e sotto - di guidare a mani libere nel 95% degli scenari.

Sensori davanti, sensori dietro, sensori ovunque

EVERYTIME EVERYWHERE Mentre Super Cruise funziona solo su determinate strade, Ultra Cruise - ecco la vera novità - dovrebbe funzionare su quasi tutte le strade pubbliche asfaltate negli Stati Uniti e in Canada. Incluse, quindi, strette strade cittadine e strade rurali secondarie. La funzionalità del software, inoltre, aumenterà nel tempo tramite gli immancabili aggiornamenti over-the-air. Il prezzo elevato di Cadillac Celestiq (circa 300.000 dollari) significa che solo gli acquirenti molto facoltosi sperimenteranno l'Ultra Cruise al momento del lancio, tuttavia GM assicura che espanderà la tecnologia a ''più clienti su più veicoli, in più regioni e a più prezzi''.

Cadillaq Celestiq: non alla portata di chiunque

GLI AVVERSARI Se le sue proprietà verranno confermate anche su strada, oltre che a tavolino, GM Ultra Cruise si guadagnerà il titolo di sistema di guida assistita di livello L2 Plus più completo sul mercato. L'Autopilot Tesla, infatti, non può funzionare totalmente a mani libere. Dal canto suo, il Drive Pilot di Mercedes è il primo sistema di guida assistita di grado L3 negli Stati Uniti, ma al lancio - secondo semestre 2023 su Mercedes Classe S ed EQS - sarà disponibile solo in Nevada e solo a velocità fino a 45 miglia orarie (72 km/h). Senza dimenticare il Ford BlueCruise che equipaggia (negli USA) Mustang Mach-E. Saremmo curiosi di provarli tutti pure noi.

