Cadillac Escalade, torna in Italia il maxi-SUV americano!

Il SUV americano over the top per eccellenza: 5,5 metri, motori da 6.2 litri (anche a GPL) e uno schermo da 38 pollici. I prezzi per l'Italia

Ci sono auto che non fanno nessuno sforzo per passare inosservate, e Cadillac Escalade è sicuramente una di queste. Fin dal suo debutto, nel 1999, il SUV americano si è fatto conoscere (e apprezzare) per le sue gargantuesche dimensioni, ma anche per la sontuosità dell’abitacolo, enorme e lussuoso.

Nuovo Cadillac Escalade 2022: anche in Italia il maxi-SUV americano

DIMENSIONI Giunto alla sua quinta generazione, Escalade torna anche in Italia grazie al gruppo Cavauto, che lo importa anche qui da noi nelle sue varianti a passo “normale” e lungo: lungo rispettivamente 5,4 metri e 5,8 metri, il maxi SUV americano è largo 2 metri e spicci, e alto 1,95 metri. Il passo è di 3 e 3,4 metri, rispettivamente.

Nuovo Cadillac Escalade 2022: visuale laterale

DESIGN MODERNO Alleggerito - nei limiti del possibile - il frontale, con gruppi ottici più sottili ai lati della caratteristica calandra monstre. I paraurti ospitano le altrettanto iconiche luci diurne a sviluppo verticale. Squadrato il corpo vettura, con il portellone quasi verticale, così come i gruppi ottici posteriori.

SPAZIO INFINITO La maggior lunghezza rispetto alla generazione precedente, unita alle nuove sospensioni posteriori, hanno permesso di aumentare del 40% il già generoso spazio per le gambe nella terza fila di sedili, e del 68% il volume del bagagliaio, che è di 722 litri con tutti e sette i posti in uso (1.175 nella versione ESV a passo lungo). Dietro la seconda fila lo spazio è di ben 2.064 litri (2.665 per la versione ESV), mentre con tutti i sedili abbattuti arriviamo a 3.426 litri (4.044 per la versione ESV).

Nuovo Cadillac Escalade 2022: le tre file di sedili

MAXISCHERMO 8K Curatissimi gli interni, al limite del sontuoso: in perfetto stile USA abbondano cromature e plastiche lucide, pellami e cuciture a contrasto a ricoprire ogni superficie. Gigantesco anche lo schermo OLED che attraversa quasi tutta la plancia: non è molto alto, ma ha una diagonale record di ben 38 pollici (965 mm, quasi un metro!) e una risoluzione 8K, il quadruplo di quella dei televisori 4K moderni. Grazie agli OLED, le immagini sono molto nitide, e con una gamma di colori davvero ampia, più di qualsiasi altro display automobilistico. L’infotainment comprende tre schermi: un pannello di controllo touch-screen da 7,2” a sinistra del guidatore, il quadro strumenti principale da 14,2” dietro al volante e il display da 16,9” dell’infotainment a centro plancia.

Nuovo Cadillac Escalade 2022: lo schermo centrale da 38 pollici

IMPIANTO AKG Per la prima volta su un’auto di serie è presente anche un sistema audio progettato da AKG, tra le più riconosciute aziende leader nella tecnologia audio: l’impianto di Cadillac Escalade Sport Platinum (la versione più ricca) monta la bellezza di 36 altoparlanti, alimentati da tre amplificatori che utilizzano 28 canali audio, per dar vita a un suono cristallino in tutte le gamme, senza interferenze e distorsioni. L’allestimento Sport prevede “solo” 19 altoparlanti e 14 canali audio.

Nuovo Cadillac Escalade 2022: impianto audio AKG

MOTORI Nuova Cadillac Escalade è disponibile con due motorizzazioni, benzina e diesel. Il nuovo V8 ECoTec3 da 6,2 litri a benzina ha una potenza di 420 CV e una coppia di 624 Nm, e spinge il maxi-SUV da fermo a 100 km/h in soli 6,6 secondi. Su richiesta è possibile montare l’impianto a GPL. In alternativa, è possibile scegliere il turbodiesel da 3 litri Duramax da 277 CV e 624 Nm di coppia massima. Per entrambi i modelli la trazione è integrale, abbinata al cambio automatico Hydra-Speed a 10 rapporti.

Nuovo Cadillac Escalade 2022: la leva del cambio e il selettore delle modalità di guida

SOSPENSIONI INTELLIGENTI Salire e scendere da un’auto del genere può non essere banale: ecco perché il guidatore può alzare o abbassare le sospensioni di 5 cm quando si parcheggia. E in fuoristrada è possibile alzare ulteriormente l’altezza da terra. Le nuove sospensioni Air Ride lavorano insieme al Magnetic Rid Control, già presente sul modello precedente, che sfrutta dei sensori per “leggere” le condizioni della strada e adeguare in tempo reale il grado di compressione degli ammortizzatori, così da ridurre di rollio e beccheggio tipici di vetture di queste dimensioni. Al posteriore troviamo invece sospensioni multilink indipendenti e un differenziale autobloccante elettronico.

Nuovo Cadillac Escalade 2022: visuale di 3/4 anteriore

SISTEMI DI SICUREZZA Tanta, e non poteva essere diversamente, la tecnologia a bordo: su nuova Cadillac Escalade è presente l’head-up display con realtà aumentata per la navigazione, telecamere surround per monitorare a 360° tutto quello che c’è attorno all’auto, sistema di visione notturna sul display centrale, infotainment per la seconda fila di sedili con schermi touchscreen da 12,6”.

Nuovo Cadillac Escalade 2022: i due allestimenti disponibili

PREZZI Cadillac Escalade è disponibile nelle due motorizzazioni benzina e turbodiesel, con carrozzeria normale oppure a passo lungo, nell’allestimento Sport (con griglia e finiture nere) e il top di gamma Sport Platinum. L’impianto a GPL di Prins BiFuel prevede un serbatoio da 122 litri e costa 3.660 euro. La garanzia è quella ufficiale di General Motors: 3 anni o 100.000 km. Ecco i prezzi ufficiali per l’Italia:

Cadillac Escalade 4WD Sport: 138.980 euro

Cadillac Escalade ESV 4WD Sport: 142.480 euro

Cadillac Escalade 4WD Sport Platinum: 158.980 euro

Cadillac Escalade ESV 4WD Sport Platinum: 162.480 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/02/2022