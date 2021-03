NUOVO MOTORE In occasione dell’arrivo anche in Italia del Model Year 2021, Cadillac XT4 (qui la nostra prova su strada) guadagna una nuova motorizzazione, il duemila turbo benzina da 230 CV (169 kW) e 350 Nm di coppia massima. Il propulsore dispone di tre modalità operative diverse, volte a ottimizzarne prestazioni ed efficienza: quelle che abbassano o sollevano le valvole in base alla richiesta di potenza o di risparmio, e quella che disattiva un cilindro per ridurre consumi ed emissioni.

CONSUMI PREMIUM La trasmissione è automatica a doppia frizione e nove rapporti, con tecnologia Electronic Precision Shift e comandi al volante. La trazione è integrale, con la possibilità di “staccare” le ruote posteriori alla bisogna. Il turbocompressore a doppio flusso permette invece di avere elevati valori di coppia anche alle basse velocità e fin da 1.500 giri, a tutto vantaggio della reattività. I consumi si attestano sui 10 litri/100 km, con 228 g/km di CO2 di emissioni, calcolati con il protocollo di omologazione WLTP.

NUOVO ALLESTIMENTO Il modello Cadillac XT4 350T AWD a benzina è disponibile in tre allestimenti: Luxury, Premium Luxury e Sport (questi due disponibili anche per i motori a gasolio). L’allestimento Sport si caratterizza per la calandra di color nero lucido, tinta ripresa nelle modanature dei finestrini, e per i cerchi in lega Sport. I modelli Luxury e Premium Luxury hanno la calandra metallica lucida, le modanature in alluminio satinato e le maniglie delle porte cromate.

NOVITÀ 2021 Il model year 2021 porta in dote un po’ di novità negli allestimenti del SUV premium americano. Di serie, su tutti i modelli, ci sono otto airbag, sedili e cruscotto rivestiti in pelle, sedili regolabili elettricamente e riscaldabili, head-up display, display da 8’’ nella plancia. In aggiunta, debuttano:

funzionalità wireless per Apple CarPlay e Android Auto

per Apple CarPlay e Android Auto portellone posteriore con apertura elettronica di serie

di serie specchietti esterni riscaldati, regolabili elettricamente , pieghevoli e auto-oscuranti sul lato conducente di serie per Premium Luxury e Sport

, pieghevoli e auto-oscuranti sul lato conducente di serie per Premium Luxury e Sport nuovi colori Wave Metallic e Infrared Tintcoat

Wave Metallic e Infrared Tintcoat pinze freno rosse di serie nell’allestimento Sport

PIÙ ADAS Per quanto riguarda la sicurezza, XT4 offre di serie il riconoscimento della segnaletica stradale, il sistema di mantenimento della corsia di marcia, la frenata assistita, il sedile del guidatore con sistema “Safety Alert”, il dispositivo di controllo dell’area di retromarcia, dell’angolo cieco e del movimento dei pedoni, lo specchio retrovisore con funzione di telecamera surround-vision, retrocamera ad alta definizione, assistente di parcheggio.

OPTIONAL DI PREGIO Volendo, a richiesta si possono avere il doppio vetro panoramico UltraView con tendina elettrica, i sedili anteriori ventilati regolabili elettricamente con funzione massaggio in pelle traforata, l’impianto Bose Centerpoint Surround Sound System con tredici altoparlanti, e il sistema di sospensioni attive.

PREZZI Il listino di Cadillac XT4 è il seguente:

Cadillac XT4 350T AWD Luxury - 42.010 euro

Cadillac XT4 350T AWD Premium Luxury - 49.790 euro

Cadillac XT4 350T AWD Luxury - 51.640 euro

Cadillac XT4 350D FWD Premium Luxury - 47.640 euro

Cadillac XT4 350D FWD Sport - 49.480 euro