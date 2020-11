E CHI CHIAMERAI? La Ecto 1 è una vera e propria icona per chi, come il sottoscritto, è nato negli anni 80 e si è appassionato alla saga cinematografica - e al cartone animato - dei Ghostbusters. Per nutrire il bambino che c'è in ognuno di noi, dalla linea Lego Creator ecco ora una riproduzione iper fedele della mitica (quanto bizzarra) Cadillac Miller-Meteor del 1959 degli Acchiappafantasmi.

GHOSTBUSTERS IN MINIATURA La Ecto 1 a mattoncini misura 46 cm di lunghezza, 20 cm di altezza e 15 cm di larghezza, per un totale di 2.352 pezzi. Secondo Lego, trattasi del modellino di auto dei Ghostbusters più dettagliato mai introdotto sul mercato . E per questo particolarissimo progetto, il marchio danese equipaggia il prodotto di due nuovissimi pezzi: il parabrezza curvo e il volante a 5 moduli.

SUPER FEDELE In realtà, a bordo della Ecto-1 dei nostro eroi del paranormale i particolari super dettagliati non si contano: dalla trappola per catturare i fantasmi al carrello laterale con gli zaini protonici. Per sentirsi Acchiappafantasmi provetti, basterà aspettare il 15 novembre 2020, quando la Ecto-1 Lego sarà in vendita sul sito ufficiale Lego. Per portarsela a casa serviranno poco meno di 170 euro. Personalmente, so già cosa scrivere nella letterina a Babbo Natale...