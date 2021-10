Novità auto

Sono passati sette anni dall’ultima volta che Cadillac, il marchio di lusso di General Motors, ha cambiato il logo: allora venne tolto l’alloro che circondava lo stemma, allargando lo scudetto fino a farlo diventare quello che conosciamo oggi - e che a sua volta riprendeva lo stile del logo degli anni Cinquanta.

Nuovo logo Cadillac: com'è cambiato negli anni

B/N Con la rivoluzione in atto nel mondo dell’automotive, anche per la casa di Warren è giunto il momento di cambiare, presentando un logo più moderno e semplice: uguale a quello attuale, ma in bianco e nero, senza colori. Lo stemma (retroilluminato) è già presente sulla Cadillac Lyriq, la prima vettura elettrica del brand, e verrà utilizzato su tutti i prossimi modelli a zero emissioni. L’auto monta un motore elettrico da 340 CV e 440 Nm di coppia. La batteria è da 100 kWh, e dovrebbe garantire un’autonomia di circa 480 km.

VEDI ANCHE

Nuovo logo Cadillac: la nuova Lyriq, visuale di 3/4 anteriore

ANCHE OPTIONAL Il “vecchio” logo colorato verrà ancora utilizzato per i modelli destinati a scomparire nei prossimi anni, dalle berline della serie CT ai crossover della linea XT, e sarà presente anche sul gargantuesco Escalade. Per quest’ultimo, però, è disponibile il pacchetto estetico Onyx che, tra le tante cose, aggiunge proprio il logo monocromatico e retroilluminato.

Nuovo logo Cadillac: su richiesta anche per Escalade

SOLO BEV Entro il 2030 Cadillac ha già annunciato di volersi convertire in brand solamente elettrico. “Il nuovo logo si accompagnerà allo slogan “Be Iconic”, sii iconico, per stimolare ciascuno ognuno di noi a sognare in grande e diventare la versione più ambiziosa di noi stessi”, ha commentato un portavoce della casa americana.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/10/2021