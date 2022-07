La Cadillac Town Sedan blindata di Al Capone va all'asta! Video

La Cadillac Town Sedan del 1928 che vedete nella gallery qui sotto fu acquistata dal celebre Al Capone e modificata - secondo sue precise indicazioni - in auto blindata, rendendola di fatto una delle prime vetture antiproiettile al mondo. Le protezioni contro eventuali raffiche di armi da fuoco comprendono: finestrini di vetro rinforzati, armatura d'acciaio nella parte interna delle porte e di buona parte della carrozzeria e un lunotto posteriore reclinabile per rispondere al fuoco degli inseguitori.

UN MOTORE PORTENTOSO Nel 1926 Cadillac aveva lanciato il suo nuovissimo motore V8 da 5,1 litri, successore del portentoso V8 del 1915, che aveva dato un contributo importante nell'affermazione dell'azienda come produttore di automobili veloci ed esclusive. Il V8 Cadillac della Town Sedan - aggiornato nel 1928 - aveva una cilindrata di 5,6 litri e valori di potenza e coppia maggiorati. A quanto pare furono proprio le esuberanti prestazioni di questo motore a incuriosire Capone, conscio di dover disporre di un'auto veloce, nonostante le decine di chili aggiuntivi della blindatura.

Il celebre V8 Cadillac

A PROVA DI PROIETTILE Ogni sezione d’acciaio delle lastre protettive interne venne intagliata con cura certosina e avvolta in un rivestimento di amianto ignifugo. Lo stesso Capone si presentò di persona in officina a ritirare il suo nuovo gioiello e a saldare il conto. Ciononostante, Capone utilizzò per brevissimo tempo la sua Town Sedan. Il boss di Chicago venne infatti arrestato e condannato solo un anno più tardi, nel 1929. La Cadillac rimase dunque per molto tempo ferma in garage e alla fine fu venduta a una famiglia vicina al mondo dello spettacolo che fece dell’auto uno spettacolo itinerante, portandola in mostra per tutti gli Stati Uniti durante il corso degli anni ’30. Successivamente l'auto fu venduta a un collezionista inglese, prima di tornare negli USA sul finire degli anni ‘40.

Cadillac Town Sedan 1928: gli interni

PREZZI DA CAPOGIRO Nel decennio successivo la Town Sedan venne restaurata da cima a fondo. Fu proprio in questo frangente che si decise di rimuovere la blindatura d'acciaio originale per ridurne notevolmente il peso. Più recentemente, la Cadillac di Capone è andata all’asta tramite RM Sotheby's nel 2012 con un prezzo di aggiudicazione di 341.000 dollari (circa 335.000 euro al cambio attuale). Ora, la Cadillac Town Sedan di ''Big Al'' è di nuovo all’incanto con un prezzo di partenza di 1 milione di dollari presso la Celebrity Cars di Las Vegas. Siete pronti a rompere il salvadanaio?

