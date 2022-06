Cadillac presenta la sua LMDh

CADILLAC SI PRESENTA Con l'inizio del fine settimana di gara della 24 ore di Le Mans è grande il fermento attorno al paddock del campionato mondiale che dall'anno prossimo vedrà lo sbarco di numerosi costruttori in forma ufficiale nella classe Hypercar. Nella gironata odierna la Cadillac ha mostrato la sua vettura con cui nel 2023 continuerà a correre nell'IMSA (continuando quanto fatto di buono finora con la Dallara Cadillac DPi, ndr), ma parallelamente approderà anche nel WEC ed a Le Mans.

PROJECT GTP Per ora sono circolati solamente dei rendering del nuovo prototipo senza nemmeno la tradizionale livrea camouflage che contraddistingueva le prime immagini di una nuova auto. La vettura che risponde al nome di 'Project GTP Hypercar' è una LMDh su telaio Dallara spinta da un nuovo motore Cadillac V8 da 5'500cc di cilindrata abbinato a sistemi ibridi. Le squadre designate a seguire i programmi sportivi per conto del marchio di General Motors saranno Ganassi (che dati i suoi trascorsi internazionali con Ford sarà molto probabilmente impegnato nel WEC) e Action Express (orientato all'IMSA). Il nuovo prototipo correrà per la prima volta in pista nella 24 ore di Daytona del prossimo gennaio, ma i test in pista sarebbero imminenti. Nei giorni scorsi anche l'Acura aveva mostrato la sua vettura per Le Mans, peraltro molto simile all'attuale Dpi con il caratteristico frontale, ma la livrea mimetica non aveva mostrato molto di più.

Pubblicato da Marco Borgo, 09/06/2022