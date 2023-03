Nuove grane per la Gigafactory Tesla di Berlino

La Gigafactory Tesla di Berlino è alle prese con un nuovo problema (qui l'approfondimento sull'incendio che ha colpito l'impianto due anni fa). Questa volta il maxi-stabilimento Berlin-Brandenburg sarebbe finito nel mirino di un gruppo ambientalista locale. Infatti, secondo quanto riportato dal magazine tedesco Moz.de, l'Associazione per la natura e il paesaggio del Brandeburgo (Grünheide Citizens Initiative) avrebbe depositato tre accuse penali presso il tribunale di Francoforte. Due di queste riguarderebbero proprio Tesla.

I lavori all'impianto tedesco di Tesla

FERMATE I LAVORI! La prima vertenza avrebbe a che fare con l’installazione di pali di fondazione che intaccherebbero le acque di falda, con conseguente contaminazione delle risorse idriche della zona. L’operazione sarebbe avvenuta senza l'approvazione delle autorità competenti e senza una preventiva indagine idrologica del terreno. Non va dimenticato infatti che la falda in questione fornisce acqua potabile a circa 170.000 persone. ''Lo strato di copertura naturale di circa cinque metri sopra la falda acquifera è stato danneggiato. Ciò aumenta il rischio che gli inquinanti penetrino in falda […] D'altra parte, il flusso delle acque sotterranee è ostacolato dall’eccessiva compattazione del suolo'', commenta Manu Hoyer Presidente di Grünheide Citizens Initiative. La seconda accusa rivolta a Tesla avrebbe a che fare invece con l'inizio dei lavori per la costruzione della stazione per le navette dei lavoratori dell’impianto (Tesla-Süd). Secondo l’associazione ambientalista - nel tratto compreso fra tra Erkner e Freienbrink Süd - gran parte della massicciata, dei muri di sostegno e di altre strutture portanti della linea ferrata sarebbero state eseguite senza autorizzazione.

I lavori per la costruzione della navetta dei lavoratori

STABILIMENTO CRUCIALE Al momento, non è dato sapere quali saranno le decisioni (e le eventuali sanzioni) disposte dal tribunale di Francoforte nei confronti di Tesla. Proprio negli scorsi mesi la Casa automobilistica ha ricevuto un forte sostegno da parte dei partiti politici locali e da alti funzionari pubblici tedeschi. E in effetti, l’impianto Berlin-Brandenburg riveste un ruolo cruciale per i piani di sviluppo di Tesla in Europa. Nei prossimi anni, il costruttore californiano punta infatti ad aumentare sensibilmente la produzione di Model Y e Model 3 (qui la nostra prova su strada) nello stabilimento tedesco, che attualmente sforna all'incirca 500.000 vetture l’anno.

