Dall'auto elettrica al display elettrico è un attimo, Tesla insegna

DISPLAY MOTORIZZATO Novità in casa Tesla, ma non si tratta del lancio della Roadster, bensì di qualcosa che renderà un po’ più confortevole la vita a bordo. La Casa americana ha annunciato l’arrivo di un sistema motorizzato per il suo display dell’infotainment. La nuova opzione sarà disponibile per tutti i nuovi proprietari di Model S e Model X. La prova arriva dalle news su un inedito brevetto depositato presso gli uffici competenti da parte del costruttore, che indica come in alcuni suoi modelli sarebbe stato introdotto un supporto regolabile per lo schermo centrale. L'idea è stata pubblicata anche sull'account Instagram dell'azienda, evidenziando che nel sistema sono incluse tre direzioni preimpostate. Con la semplice pressione di un pulsante sul display, gli utenti saranno in grado di inclinare lo schermo a sinistra o a destra, il che, come suggerisce il video qui sotto, può portare ad alcune incomprensioni tra il guidatore e il passeggero. Tuttavia, lo schermo può restare nella sua posizione standard, con buona pace dei passeggeri. Il brevetto prevede che la nuova funzionalità sia intuitiva da usare in quanto il display si muove lungo un asse verticale per avere più opzioni di posizione.

FUNZIONI AGGIUNTIVE PER IL COMFORT Questa funzione è stata anche analizzata da uno YouTuber che ha smontato il cruscotto e ha identificato il dispositivo utilizzato per ruotare lo schermo. Tesla ha anche dichiarato che il suo nuovo schermo sarebbe in grado di identificare l'angolazione ottimale per gli utenti utilizzando una fotocamera per rilevare l'altezza, il peso, la direzione degli occhi e altri parametri di una persona. Queste posizioni potrebbero essere salvate come preimpostazioni nei profili del conducente in modo che siano richiamate automaticamente quando un utente specifico entra nell'auto. A questo punto, viene spontaneo fare una domanda. Si tratta di un'innovazione utile o semplicemente di un altro espediente a cui ci ha abituato Tesla, tipo le pernacchie replicate con l’impianto audio? Pensiamo che potrebbe essere un mix di entrambe le cose, poiché questa funzione non migliorerà troppo l’esperienza di guida ma potrebbe perfezionare l'ergonomia e aumentare persino la sicurezza.

Tesla Tilt Screen: il sistema motorizzato per orientare il displayINFOTAINMENT POSTERIORE? FORSE SI… Come accennato all'inizio, lo schermo orientabile sarà disponibile in tutti i nuovi esemplari di Model S e Model X, ma non è chiaro se la funzione può essere adattata alle auto attuali, ma lo smontaggio del cruscotto ha evidenziato che alcuni modelli sono già stati consegnati con gran parte dell'hardware richiesto. Inoltre, non menzionato ma visibile nel video, c'è uno schermo per i sedili posteriori nella console centrale, che dovrebbe rendere l’esperienza a bordo ancora più confortevole e allineata alle ammiraglie europee.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/12/2022