Il PC da gioco più costoso del mondo? È una Tesla

Diversamente dalle console come PlayStation o Xbox, i PC hanno configurazioni diverse, più o meno potenti a seconda di quanta RAM c’è installata, del processore e della scheda video. Da oggi è possibile videogiocare in macchina, come se fosse un PC: basta che l’auto sia una Tesla Model S o Model X, e che abbia sufficiente memoria. Guardando il prezzo di listino, si può tranquillamente affermare che si tratti del computer da gioco più costoso del mondo (fortunatamente, però, fa anche altre cose).

Steam arriva su Tesla: la libreria di giochi in auto

CI SIAMO Lo scorso luglio Elon Musk aveva annunciato su Twitter che Tesla stava compiendo “progressi significativi” per l’integrazione di Steam sulle sue auto, una feature verso cui aveva dimostrato grande interesse già dallo scorso febbraio. Promessa mantenuta: con il nuovo aggiornamento, Tesla Model S e Model X avranno Steam tra le app installate a bordo, nella sezione “Arcade”.

Steam arriva su Tesla: la berlina sportiva Model S

COS’È STEAM Un piccolo passo indietro: Steam è la più importante e diffusa piattaforma di digital delivery, sviluppata dalla software house Valve, che permette di acquistare, scaricare e giocare tantissimi videogame per PC, da Call of Duty a Forza Horizon 5, da God of War a Cyberpunk 2077.

QUALI MODELLI Al momento Steam è disponibile su Model S e Model X MY2022, ossia le più recenti, che montano 16 GB di RAM e dispongono della connettività premium (gratuita per il primo anno su questi modelli, 100 € i successivi). Musk ha dichiarato via Twitter che Steam funziona anche con una tastiera e un mouse wireless collegati all’auto, oltre che con un joypad tradizionale, e che nei prossimi mesi verrà reso disponibile un aggiornamento retroattivo per i modelli 2021.

Steam arriva su Tesla: lo schermo dell'infotainment su Model X

SOLO CON LA PRESA Non ci sarebbe bisogno di specificarlo, ma Steam - come tutte le funzioni di intrattenimento di bordo, da YouTube a Netflix - sono accessibili solo a vettura spenta, oppure in fase di ricarica.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/12/2022