È tempo di tornare bambini, ecco Forza Horizon 5 Hot Wheels!

La nuova espansione trasforma il gioco di corse per PC e Xbox in una enorme, spassosa pista di Hot Wheels. Ecco il trailer

Già Forza Horizon 5, di suo, è il gioco perfetto per dare libero sfogo al bambino che c’è in noi: auto bellissime, strade che sono più che altro dei suggerimenti, un mondo aperto tutto da esplorare a 300 all’ora senza preoccupazioni, grafica da urlo, modalità online ed editor per realizzare eventi e competizioni fuori di testa... Non serve altro, giusto? Giusto? Sbagliato.

A ROTTA DI COLLO La nuova espansione di Forza Horizon 5 prende tutto, ma proprio tutto ciò che fa Hot Wheels, e lo trasferisce all’interno del videogame: piste arancioni (con tanto di agganci), giri della morte, fionde, blocchi di piste magnetici per andare a testa in giù, dragoni, vulcani in fiamme, e naturalmente le più iconiche macchinine della casa, dalla Baja Boneshaker con cui inizia la nuova avventura di FH5 alle Hennessey Venom F5 e la Hot Wheels Deora II del 2000.

Forza Horizon 5 Hot Wheels, la nuova espansione del videogame di corse

CONTENUTI DELL’ESPANSIONE Ecco l’elenco di tutto ciò che Forza Horizon 5 Hot Wheels mette a disposizione:

212 km di nuovi tracciati

di nuovi tracciati 175 strade da scoprire

da scoprire 25 nuovi cartelloni bonus da distruggere

bonus da distruggere 20 collezionabili da raccogliere

da raccogliere 42 eventi divisi in cinque classi (Rookie, Pro, Expert, Elite, Legend)

divisi in cinque classi (Rookie, Pro, Expert, Elite, Legend) 87 oggetti per l’editor di piste

Forza Horizon 5 Hot Wheels, la nuova espansione del videogame di corse

Debuttano anche numerose nuove auto da sbloccare all’interno del gioco:

2013 Hot Wheels Baja Bone Shaker

1957 Hot Wheels Nash Metropolitan Custom

2000 Hot Wheels Deora II

1949 Hot Wheels Ford F-5 Dually Custom Hot Rod

2012 Hot Wheels Rip Rod

1993 Schuppan 962CR

2018 Chevrolet Hot Wheels COPO Camaro

2018 Hot Wheels 2JetZ

2005 Hot Wheels Ford Mustang

2018 Subaru WRX STI ARX Supercar

2012 Hot Wheels Bad to the Blade

2019 Brabham BT62

2006 Mosler MT900 GT3

2020 SIERRA Cars #23 Yokohama Alpha

2021 Hennessey Venom F5

Forza Horizon 5 Hot Wheels, la mappa di gioco

NUOVI MONDI DA SCOPRIRE L’espansione è costruita su una nuova mappa, con tre diversi biomi: le strade innevate di Ice Cauldron, le lussureggianti foreste di Forest Falls e la lava fusa di Giant's Canyon. La struttura del gioco è molto simile a quella dell’originale, si parte come principiante e si scala la Hall of Fame una gara alla volta, una gara dopo l’altra, vincendo medaglie fino a diventare una Leggenda delle Hot Wheels.

Forza Horizon 5 Hot Wheels, la nuova espansione del videogame di corse

EDITOR Una volta raggiunto il grado di Pro verrà sbloccata la modalità di gioco Event Lab, dove realizzare eventi e tracciati utilizzando anche i blocchi specifici di Hot Wheels. Le gare e le piste così realizzate possono ovviamente essere condivise con altri giocatori, garantendo una produzione sterminata e virtualmente infinita di nuovi tracciati su cui correre.

Forza Horizon 5 Hot Wheels, la nuova espansione del videogame di corse

DOVE COMPRARLO L’espansione Hot Wheels di Forza Horizon 5 è già disponibile gratuitamente per i possessori della versione Premium del gioco originale. Per gli altri, è possibile acquistarla separatamente sullo store digitale di Xbox e Steam a 19.99 euro. Gioco ed espansione sono inoltre disponibili agli abbonati di Xbox Game Pass. Se vi piacciono i giochi di corse, anche solo un po’, e anche solo una volta avete giocato con una pista Hot Wheels, sono i soldi meglio spesi di quest’estate. E se siete grandi appassionati di macchinine, non perdetevi il bellissimo Hot Wheels Unleashed, il gioco ufficiale realizzato dallo studio milanese Milestone.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/07/2022