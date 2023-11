Tesla Model X finisce in mare e brucia persino sott'acqua. Il video

Si è molto dibattuto sul fatto che le auto elettriche siano più o meno a rischio incendio rispetto ai modelli tradizionali. Ciò su cui però non c'è mai stato alcun dubbio è che in casio di incendio, il fuoco di un'auto elettrica è molto più difficile da estinguere di quello di un veicolo a combustione interna. Le prove sono già innumerevoli e hanno indotto alcune compagnie di navigazione a proibire l'mbarco dei BEV. Ma le batte tutte il video che potete guardare qui sotto, diffuso su Facebook dai vigili del fuoco di Hollywood (una cittadina in Florida, omonima della capitale del cinema). Mostra una Tesla Model X scivolata in mare durante l'alaggio di due moto d'acqua: il bagno salmastro causa un incendio che non si placa nemmeno con l'auto completamente immersa.

DICE L'ESPERTO Sul tema è intervenuto anche Patrick Durham, ingegnere meccanico e Capitano addestratore dei vigili del fuoco in Michigan con 15 anni di esperienza, che dal suo canale YouTube StacheD Training analizza incidenti collegati agli incendi - particolarmente delle auto elettriche - e condivide preziose informazioni sulle tecniche di spegnimento. Il video con i commenti e alcuni precedenti simili lo potete guardare qui sotto. Se il vostro inglese fosse arrugginito, i commenti principali di Durham sono che le batterie agli ioni di Litio non hanno bisogno di ossigeno per bruciare: ecco perché le fiamme non si spengono anche quando il veicolo è completamente sommerso. E che anche una volta che il fuoco si sia spento da solo, non c'è modo di sapere se il veicolo non riprenderà a bruciare di lì a poco.

VEDI ANCHE

A RISCHIO ANCHE LE PLUG-IN HYBRID Il problema è, dice Durham, che in molti usano veicoli elettrici per calare in mare e riportare a terra imbarcazioni: l'acqua salata bagna spesso il retro dell'auto dando via a corrosioni dagli effetti imprevedibili. Se poi il veicolo finisce immerso, l'acqua salata può penetrare nel pacco batterie attraverso le bocchette di ventilazione del pacco medesimo, causandone prima il surriscaldamento e poi la combustione. Durham sottolinea di aver indagato e scoperto altri due incidenti analoghi a quello della Tesla Model X. Uno riguardava... un'altra Model X, mentre l'altro era occorso a una Mitsubishi Outlander plug-in hybrid. Non solo auto 100% elettriche, insomma, ma anche le ibride alla spina sarebbero da trattare con prudenza quando c'è di mezzo l'acqua salata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/11/2023