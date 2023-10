Tesla Model Y, mini restyling a sorpresa. Ma è la Model Y cinese

Con una mossa inaspettata ma in pieno stile Elon Musk, Tesla ha sorprendentemente aggiornato la Model Y in Cina, apportando modifiche all'esterno, all'interno e migliorandone l'autonomia di utilizzo. Sinceramente, il tutto è davvero molto insolito perché non stiamo parlando di un aggiornamento importante, come nel caso di Model 3 (nome in codice Highland), ma di una novità decisamente più limitata. In Europa e Stati Uniti, Model Y dovrebbe infatti ricevere importanti modifiche, che la avvicineranno a una nuova generazione di prodotto, entro i primi mesi del 2024.

CAMBIA L'ESTERNO... Tesla ha introdotto un nuovo disegno dei cerchi in lega da 19 pollici in nero, che sostituisce il precedente Gemini argentato. Probabile che questo nuovo disegno possa potenzialmente essere più aerodinamico e di conseguenza influire (lievemente) sull'autonomia del veicolo. A questo proposito, nel caso del Model Y a trazione posteriore, l'autonomia è stimata in 554 km, 9 km o quasi in più rispetto a prima. La nuova Model Y made in China è tuttavia anche più veloce: accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, rispetto ai precedenti 6,9 secondi. Non è chiaro cosa abbia causato un miglioramento di un secondo completo, ma potrebbe essere un intervento diretto sull'unità di trazione o una modifica software. La versione Long Range a trazione integrale con doppio motore ha un'autonomia omologata di 688 km, cioè circa 28 km in più rispetto a prima, un aumento troppo significativo per essere attribuito solo ai cerchi. La previsione dell'autonomia della versione Performance rimane invece invariata.

VEDI ANCHE

...E ALL'INTERNO Dentro, Tesla Model Y è ora equipaggiata con una luce ambientale Rgb sul cruscotto e di un nuovo materiale in tessuto (che sostituisce la finitura in legno). Il sistema d'intrattenimento di bordo sembra invece essere lo stesso. Il prezzo delle tre versioni del Tesla Model Y in Cina rimane invariato e parte da 36.788 dollari. L'ingresso di questa nuova proposta in Cina potrebbe comunque non coincidere con un anticipo di ciò che sarà poi riproposto anche in altri mercati. Perché non sappiamo se altre fabbriche Tesla in California, Texas o Germania applicheranno modifiche simili nel prossimo futuro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 02/10/2023