Bugatti Chiron vs Tesla Model S, chi vince la drag race spaziale? (video)

Sappiamo tutti che una delle automobili più veloci al mondo è la Bugatti Chiron Super Sport, con una punta velocistica di qualcosa come 440 km/h chilometro più, chilometro meno. E lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in poco più di 2,3 secondi. Bene, stiamo parlando di una hypercar con motore a combustione, cioè quell’8,0 litri W16 quadri-turbo, che è diventato quasi una leggenda nel motorismo moderno. Però, la lunga onda dell’elettrificazione sta cambiando le carte in tavola e può succedere che una “semplice” berlina a batterie come la Tesla Model S Plaid, sia in grado di dare del filo da torcere alla “mostruosa” Bugatti grazie all’esuberanza dei suoi tre motori alla spina. L’americana è anche una delle auto più veloci al mondo, con un tempo da 0 a 100 orari di circa due secondi e una velocità massima di 322 km/h. Ecco allora che nella vivace mente dei ragazzi di CarWow è scattata la molla della sfida fra le due auto, la Bugatti che punta tutto su allungo e velocità massima, Tesla che si gioca le carte migliori con lo scatto da fermo. Quale delle due avrà la meglio? Intanto gustiamoci il video e poi ne riparliamo.

DUE “BOMBARDONI”… AGLI ANTIPODI Risultato: la Chiron Super Sport vince, anche se di poco. Osservando le prestazioni di ciascuna vettura, la Bugatti eroga 1.600 CV e 1.600 Nm di coppia e pesa 1.945 kg è un vero demonio sul rettilineo. Al contrario, la Model S Plaid nella sua versione Track Pack eroga 1.035 CV e 1.424 Nm di coppia e ferma l’ago della bilancia a 2.162 kg. Ciò rende l’hypercar francese l’auto più leggera e potente tra le due, ma la Tesla ha il vantaggio di poter sfruttare il vigore della coppia elettrica istantanea. Nella prima gara di accelerazione sul classico quarto di miglio (circa 400 metri), la Bugatti sbanda in partenza, causando uno scatto iniziale non ideale. Ciò ha permesso alla Tesla di prendere un vantaggio iniziale, ma la Chiron è riuscita a recuperare proprio alla fine del test, finendo pochi metri davanti alla Model S. La gara di ripresa da 80 km/h ci racconta una storia leggermente diversa. Non ostacolata dai cambi di marcia e aiutata dall'erogazione istantanea della coppia, la Model S allunga rapidamente e lascia la Chiron nella polvere. Quel momento, tuttavia, è di breve durata, poiché la Bugatti sfoggia la sua specialità - la velocità massima – per tagliare nuovamente il traguardo con qualche lunghezza di macchina davanti alla Model S.

VEDI ANCHE

Drag Race Bugatti vs Tesla: la Chiron Super Sport e la Model S Plaid appaiate

NESSUN DUBBIO, THE WINNER IS… In una seconda gara di ripresa, la Chiron è stata messa in modalità Autobahn per iniziare con una marcia più bassa di prima nella speranza di ottenere uno spunto migliore. L’idea ha funzionato, poiché l’auto è riuscita quasi a eguagliare la Tesla nell’accelerazione iniziale e le due vetture sono state appaiate per la maggior parte della gara. Alla fine, però, ancora la Bugatti vince grazie alla sua velocità massima finale molto più elevata. Insomma, anche la terza gara ha visto un risultato finale simile, con la Model S che ha preso il comando all’inizio e la Chiron che ha ottenuto la vittoria finale. Detto questo, sorge la domanda su quale vettura abbia ottenuto le prestazioni migliori. La Chiron Super Sport, che ha conquistato sempre la vittoria pur partendo ad handicap ogni volta? Oppure è stata la Tesla, che è riuscita a mettere grande pressione alla Bugatti, e quasi a spuntarla ma – se ci pensate – a un prezzo 45 volte inferiore alla francese? A voi la risposta…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/09/2023