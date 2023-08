Lamborghini Urus contro tutti: la drag race dei super SUV in video

Lamborghini Urus vs Mercedes Classe G, Rolls Royce Cullinan, Range Rover e i top SUV americani. Chi vince? La drag race in video

Ok, non tutte le auto che vedrete nel video qui sotto sono dei veri SUV. La più potente, la Ford F-150 Raptor R, è addirittura un truck, ossia un pick-up, che si confronta con un vero fuoristrada duro e puro come la Mercedes-AMG G63, dopo aver sfidato Range Rover LWB P530, Rolls Royce Cullinan e Cadillac Escalade V. Chiude la rosa di questa drag race la Lamborghini Urus, che tra i performance SUV è probabilmente la prima a cui tutti penseremmo di schierare in una sfida del genere. Chi vince?

VEDI ANCHE

SUPERPOTENZE E SUPERPESI La Raptor R è quella che, sulla carta, è favorita dalla potenza più elevata: ben 700 sono i cavalli erogati dal suo V8 sovralimentato, che scarica a terra la potenza attraverso un cambio automatico a 10 rapporti. Già, 10: come quelle che ha anche il cambio della Escalade V, che con 682 CV ha poco da invidiare alla cugina yankee. Tra le europee nessuno si avvicina ai muscoli ipertrofici dei bombardoni americani, con la Urus che arriva a 641 CV e la G63 che si ferma a 577 CV. La Cullinan - unica con un V12 in mezzo a un mare di V8 - ne ha ancora meno (563 CV) e la Range Rover chiude il gruppo a quota 523 CV. Ma dalla loro ci sono, in genere, pesi più contenuti: tra la più pesante e la più leggera la differenza è di quasi quattro quintali e mezzo. Conterà qualcosa?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/08/2023