Drag race: una Camaro sfida un... aereo Cessna? Il video

Il video qui sotto inizia con una bella fumata, come dev'essere quando parliamo di drag race, ma che razza di accrocco è che sfida una normale Chevrolet Camaro sulla drag strip di Indianapolis? Le ruote svelano che non si tratta di un vero aereo e la descrizione svela l'arcano: si tratta di una Toyota travestita da Cessna. Ma siamo sicuri che sappia volare? Vediamo...

VEDI ANCHE

COM'È FATTO Lo strano velivolo è stato battezzato Spirit of Lemons, come dire l'anima del catorcio. A realizzarlo è stato un appassionato di corse con veicoli stravaganti che si fa chiamare SpeedyCop e vive in Tennessee. Allo scopo di partecipare alla goliardica corsa 24 Hours of LeMons, per meno di 500 dollari ha recuperato i resti di un vecchio aereo Cessna 310 del 1956 e pure un van Toyota Space Cruiser. Poi, con un sapiente lavoro di taglia e cuci da parte di un nutrito gruppo di ''complici'', in sei mesi ha prodotto il veicolo che vedete: ancora conserva buona parte della strumentazione dell'aereo, alimentata da due batterie per auto collegate in serie a dare un impianto elettrico a 24 V. Mancherebbero giusto un paio di eliche...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/07/2023