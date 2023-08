Hypercar elettriche contro Formula Uno: la drag race definitiva (video)

Rimac Nevera contro Mc Murtry Speirling e Red Bull RB8 F1 faccia a faccia per decretare la più veloce nello scatto da fermo. And the winner is...

È un dato di fatto che le monoposto di Formula 1 rimangono l'apice delle prestazioni in pista, dove potenza, leggerezza e aerodinamica permettono di raggiungere performance inavvicinabili da qualsiasi auto a ruote coperte. Ma in rettilineo un numero crescente di hypercar completamente elettriche sta dimostrando che i motori EV sono quasi impossibili da battere nella classica prova sul quarto di miglio da fermo (400 metri). In una delle sfide più straordinarie che i ragazzi del canale YouTube CarWow abbiano mai organizzato, sono andate sul ring d’asfalto una Rimac Nevera, una McMurtry Speirling e una Red Bull RB8 Formula Uno per un test che mettesse finalmente nero su bianco quale fosse la più veloce in accelerazione. Partiamo subito col togliere ogni residuo dubbio: le cose non sono andate bene per la monoposto. Gustiamoci il video e capiamo perché. Allacciate le cinture, che si parte!

LO SCATTO DELLE ELETTRICHE È IMBATTIBILE Nella prima gara, sia la Nevera sia la Speirling sono partite con uno stacco eccezionale, ma è stata la McMurtry ad allungare sensibilmente. Tuttavia, quando ha raggiunto la sua velocità massima di 150 mph (242 km/h), la Nevera ha colmato il gap ed è stata in grado di sorpassarla. Nel frattempo, la malcapitata Red Bull RB8 è rimasta dietro alle due e non ha avuto davvero alcuna possibilità di successo. Il ruolo di spettatrice non pagante è tutto suo… Ma sappiamo che l’erogazione dei motori a combustione è tutt’altra cosa rispetto alla violenza immediata degli elettrici. La seconda delle tre gare è stata altrettanto emozionante. In questa sprint race, la Spierling stacca le rivali a causa di un forte pattinamento delle ruote di Rimac e finisce per ottenere una vittoria abbastanza facile. L’ultima gara è stata ancora una volta una questione tra Rimac e McMurtry e, proprio come nella prima, il limitatore a 150 mph della McMurtry ne ha mortificato l’allungo, con la Nevera che è passata in vantaggio di un niente poco prima del traguardo. Entrambe le vetture hanno coperto il ¼ di miglio in 8,4 secondi mentre l'auto di F1 ha impiegato 9,5 secondi.

VEDI ANCHE

Drag Race: Rimac Nevera, McMurtry Speirling e Red Bull F1 in accelerazioneLA F1 DICE LA SUA IN RIPRESA, MA… A completare la sfida, le tre auto hanno fatto un test di ripresa da 50 mph (80 km/h). Questo tentativo si è rivelato più favorevole per la monoposto, che ha tenuto il passo delle altre due. Per quanto riguarda la McMurtry, è stata penalizzata nuovamente dal suo limitatore e ha iniziato a rimanere indietro mentre Red Bull e Rimac hanno terminato con il motore a pieni giri. Quando le velocità si sono avvicinate a 200 mph (320 km/h), anche la Red Bull ha iniziato a perdere terreno finché la Rimac ha tagliato il traguardo per prima.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/08/2023