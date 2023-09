Stazione Tesla Supercharger alimentata da generatori Diesel: l'inchiesta

In California, una stazione di ricarica per auto elettriche Tesla Supercharger ha un generatore Diesel ad alimentare le colonnine

A volte la realtà supera la fantasia: persino quella dei ''meme'' che circolano su Facebook e social network vari. La stazione Tesla Supercharger di Harris Ranch, in California, con i suoi 98 stalli, è il più grande impianto al mondo per la ricarica di auto elettriche ed è un mito e una meta di pellegrinaggio per tutti gli appassionati, visto che è anche tra le prime installazioni di questo genere. Peccato che nasconda un segreto: le sue colonnine sarebbero in parte alimentate da un generatore Diesel nascosto nelle vicinanze, per sopperire ai picchi di richiesta durante le vacanze, riporta il giornalista investigativo Edward Niedermeyer. Alla faccia delle emissioni zero.

Uno dei più famosi meme sull'auto elettrica che circola sui social network dal 2018

TRA IL DIRE E IL FARE Niedermeyer, che vanta prestigiose pubblicazioni sul New York Post e sul Wall Street Journal, avrebbe scoperto gli altarini nel 2015 e denunciato la questione. Che cosa è successo nel frattempo? A parziale conferma di quanto asserito dal giornalista, solo nel 2021 Tesla ha dichiarato che tutti i Supercharger sarebbero stati alimentati al 100% da energia rinnovabile entro la fine dell'anno, ma a domande precise su quale sia - a oggi - la situazione al Supercharger di Harris Ranch con la sua centrale elettrica a gasolio di supporto, l'azienda di Elon Musk non avrebbe risposto.

La rete Supercharger negli USA

COME STANNO LE COSE La risposta alla domanda è arrivata da un certo Ben Perlman, portavoce di TezLab, una società che si occupa di monitorare la provenienza dell'energia che alimenta i Supercharger: ''Tutta l'elettricità viene creata e utilizzata istantaneamente dalla miscela di fonti che sono collegate alla rete'', ha scritto. ''L'energia utilizzata presso il Supercharger di Harris Ranch è la stessa energia utilizzata ovunque nella copertura della rete di Cal ISO (l'organizzazione non profit che supervisiona il sistema di energia elettrica della California., n.d.r.)''.

J'ACCUSE La valutazione di Perlman è stata confermata dalla stessa Cal ISO, che tuttavia dichiara di non essere in grado di individuare l'uso del gasolio presso singole unità. ''Una delle vere tragedie di Tesla'', scrive Niedermeyer, ''è quanto le persone ben intenzionate siano state convinte che questa azienda - la cui missione è in realtà la generazione di ricchezza estrema con qualsiasi mezzo necessario - sia in qualche modo una forza positiva, da sostenere come si farebbe con una vera organizzazione no-profit a scopo benefico''. Come prova, Niedermeyer cita ''le documentate e palesi violazioni di Tesla delle leggi ambientali'', come quelle nella fabbrica di Fremont. Ma i proprietari di Tesla e i fan di Elon Musk alzano prontamente gli scudi: se anche nell'auto viene utilizzata un po' di energia diversa dalle rinnovabili, Tesla è comunque molti passi avanti rispetto ai concorrenti, dicono.

Tesla, la rete Supercharger in Europa

TUTTO E SUBITO? NON SI PUÒ Va detto che, come vuole il proverbio, ''il meglio è nemico del bene''. Se una centrale Diesel serve per coprire i picchi di fabbisogno in momenti eccezionali, ma nell'ordinario le colonnine sono alimentate con il mix energetico nazionale, le emissioni nella fase di utilizzo dell'auto elettrica sono comunque inferiori su base annua a quelle di un'auto a motore endotermico. Ciò non spegne le polemiche accese da Green NCAP sul reale beneficio degli EV nell'intero ciclo di vita, ma almeno ci consente di guardare con una certa tolleranza alla stazione Supercharger di Harris Ranch. Dopotutto il mondo non si cambia con uno schiocco di dita: ''è l'evoluzione, baby''.

Fonte: SFGATE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/09/2023