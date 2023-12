Prime consegne Tesla Cybertruck. Il prezzo? Sgradita sorpresa. Video

La versione base costa il 50% in più di quanto prometteva Musk (e sarà disponibile dal 2025). Dal 2024 già in vendita il Cyberbeast

Il tempo che separa un'Olimpiade dalla successiva. Quattro anni di attesa, prima apparizione nel 2019. Finalmente, i primi Tesla Cybertruck di serie escono dalla pancia della mamma e vengono adottati dai primi clienti, cioè coloro che inoltrarono l'ordinazione... lo scorso decennio. La cerimonia di consegna ha avuto luogo presso Giga Texas, lo stabilimento Tesla di Austin. Sotto, trovi il video ''repeat'' della serata, trasmesso sul social network ''X'' ex Twitter (e dove sennò).



MUSK SHOW Lo spettacolo si è svolto entro i binari dell'ormai consueto ''codice Tesla'', con Elon Musk nei panni di presentatore improvvisato e le solite gag holliwoodiane per convincere i più scettici delle capacità del mezzo. Tipo la sua straordinaria capacità di traino di 2,500 libbre (1.134 kg). O le sue straordinarie capacità di resistenza a prova di proiettile (vedi sotto).

Feat of Strength 1: Shots fired pic.twitter.com/aPfpQuMXvc — Tesla (@Tesla) November 30, 2023



BATTE CASSA L'evento texano è stato soprattutto l'occasione per conoscere i prezzi reali. E come sempre, la realtà è diversa dalla fantasia (e dalle parole). Il modello entry-level a trazione posteriore con motore singolo entrerà a regime nel 2025 e verrà lanciato negli Stati Uniti a un prezzo di listino di 61.000 dollari. Fanno circa 20.000 dollari in più del previsto, o il 50% in più rispetto a quanto urlato ai quattro venti da Elon Musk un po' di tempo fa. Non proprio un ritocchino marginale: c'era da aspettaselo. Cybertruck Rear-Wheel Drive è accreditato di un'autonomia stimata di 400 km e un tempo da 0 a 100 km/h di 6,5 secondi. Prima di lui (consegne entro il 2024) entrerà sul mercato la variante dual motor a trazione integrale (Cybertruck All-Wheel Drive), al prezzo di 80.000 dollari: doppio motore da 600 CV complessivi, circa 550 km di autonomia, un tempo da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi.

GIGA TRUCK Anche il modello top di gamma Cyberbeast sarà disponibile nel 2024, al prezzo di 100.000 dollari tondi tondi. La potenza aumenta a 845 CV, ma l'autonomia diminuisce a 520 km. Tesla dichiara un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 2,5 secondi e una velocità massima di 209 km/h, anziché 180 km/h come le altre due configurazioni. Sotto, il video nel quale Cybetruck le suona a una Porsche 911 sul quarto di miglio.

Feat of Strength 3: Cyberbeast (0-60 in 2.6s) pic.twitter.com/q0cK9zb21D — Tesla (@Tesla) November 30, 2023



IL RITARDATARIO Sebbene siano stati rivelati i prezzi e consegnata una dozzina di primi esemplari, la produzione su larga scala è ancora indietro coi lavori. Per il momento, i clienti possono ancora effettuare solo depositi di 100 dollari. Almeno negli USA, Cybertruck non avrà il monopolio del segmento dei pickup elettrici: si scontrerà con la concorrenza di Rivian R1T, Ford F-150 Lightning e GMC Hummer EV. Per una volta, abbiamo una partita.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/12/2023