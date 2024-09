Leapmotor, via alle vendite del SUV e della citycar cinesi ma... Stellantis

Del catalogo di auto cinesi in vendita in Italia (elettriche, ma non soltanto elettriche) esce un'edizione aggiornata un giorno sì e il giorno seguente pure. Ad aggiungersi all'elenco sono oggi una citycar e un SUV di medio grandi dimensioni. A questo giro, sì, sono auto elettriche. Cinesi, ma sotto l'ombrello del Gruppo Stellantis. Da fine settembre, inizio ottobre 2024, aprono gli ordini di Leapmotor T03 e Leapmotor C10. Di Leapmotor avrete senz'altro sentito parlare. Intanto, un mini video inaugurale.

Due cenni sulla genesi di questa singolare operazione commerciale. Leapmotor è un Costruttore cinese di tecnologia in rapida espansione: vanta infatti la più rapida crescita nel settore dei veicoli a nuova energia (NEV). A ottobre 2023, Stellantis e Leapmotor si accordano per l’investimento da parte di Stellantis di circa 1,5 miliardi di euro in Leapmotor, per l’acquisizione di circa il 21% delle quote dell’azienda cinese. L’accordo prevede anche la costituzione di Leapmotor International, una joint venture in quote 51:49 e guidata da Stellantis, con diritti esclusivi per l’esportazione e la vendita, nonché la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della “Grande Cina”. Inizialmente, si ventilava che i modelli Leapmotor per l'Europa potessero essere costruiti nella fabbrica di Mirafiori. Successivamente, la scelta è caduta sulla fabbrica Stellantis di Tychy, in Polonia. Si parte dunque con C03 e T10, ma nei prossimi tre anni è in programma la commercializzazione di almeno un nuovo modello ogni anno. La rete è infine a sua volta in rapida crescita: in tutta Europa, entro fine 2024 Leapmotor International punta ad aprire un totale di 350 punti vendita. Ora, i due modelli (sfoglia pure anche la fotogallery).

Leapmotor + Stellantis = Leapmotor International

Leapmotor T03 è una citycar a cinque porte del segmento A (3,65 metri di lunghezza) con buono spazio interno e un elevato grado di tecnologia di bordo. Il motore elettrico sviluppa una potenza massima di 70 kW (95 CV) e una coppia massima di 158 Nm, mentre una batteria da 37,3 kWh permette un'autonomia di 265 km nel ciclo combinato WLTP e fino a 395 km nel ciclo urbano. La batteria è compatibile con connettori di ricarica Tipo 2 e CCS2, con un caricatore di bordo da 6,6 kW e una potenza di ricarica massima in DC di 48 kW. Il tempo di ricarica domestica dal 30% all'80% è di circa 3 ore e mezza, mentre utilizzando una stazione DC, lo stesso intervallo può essere completato in soli 36 minuti.

Leapmotor T03, la citycar

QUANTO COSTA Offerta in un unico allestimento, Leapmotor T03 è in vendita al prezzo consigliato di 18.900 euro, con un’offerta lancio a 17.900 euro. La vettura è disponibile a partire dalla fine di settembre 2024.

Leapmotor C10 è un SUV che appartiene al segmento D (lunghezza di 4,74 metri), dal design esterno robusto e dall'ampia abitabilità interna (bagagliaio da 435 litri). Un motore da 160 kW (218 CV) e coppia di 320 Nm, un pacco batterie con una capacità di 69,9 kWh che garantisce un'autonomia WLTP di 420 km. C10 è dotato di un caricatore AC da 6,6 kW, che consente di passare dal 30% all'80% della capacità della batteria in circa 6,1 ore mentre, per una ricarica rapida DC il sistema consente di ottenere lo stesso risultato in soli 30 minuti.

Leapmotor C10, il D-SUV

QUANTO COSTA Leapmotor C10 disponibile in due allestimenti e in vendita a un prezzo consigliato di 36.400 euro (Style), con offerta lancio a 34.400 euro, o 36.900 euro (Design). L'arrivo presso i concessionari è previsto a ottobre 2024.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/09/2024