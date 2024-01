Sai cos'è Omoda 5? Tutto sul nuovo SUV a benzina ed elettrico

Mai sentito parlare di Chery? È un colosso cinese che ha con Tata un accordo per produrre e vendere in Cina le auto dei marchi Jaguar e Land Rover. In Italia si appresta a proporre nomi per noi inediti come Omoda, sotto forma del SUV compatto Omoda 5. Il suo arrivo, come vi avevamo anticipato, è nell'aria da tempo, ma di che si tratta, esattamente?

Come anticipato, Omoda 5 è un SUV compatto lungo 4,40 m: leggermente più grande di una Volkswagen T-Roc, quindi. Omoda vede come suoi principali competitor Kia e MG, il che pone il nuovo crossover in competizione con Kia Exceed, Kia Niro e MG ZS. Viste le dimensioni e la fascia di prezzo di cui mi ha accennato il Brand Manager Omoda, sembra che Omoda 5 possa avere l'ambizione di sfidare modelli come Nissan Qashqai (il cui design la ricorda) e Seat Ateca, a prezzi più alti della Dacia Duster, ma leggermente (o molto) al disotto di Jeep Compass, Opel Grandland, Skoda Karoq e Toyota Corolla Cross.

QUANDO ARRIVA Il debutto in Italia avverrà entro aprile con la versione a benzina a trazione anteriore, mossa da un quattro cilindri da 1,6 litri turbo a iniezione diretta da 186 CV abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti. Successivamente arriverà la versione elettrica, con 204 CV, un'autonomia dichiarata di 430 km e la trazione sempre anteriore. Accanto al brand Omoda, debutterà tra settembre e dicembre 2024 anche la Jaecoo 7 un'auto 10 cm più lunga che verrà proposta con motore tradizionale oppure plug-in hybrid.

Al momento Omoda è al lavoro sulla rete dei concessionari. Al lancio, i punti vendita e assistenza in Italia dovrebbero essere una quarantina, con il piano di raddoppiarne il numero entro la fine dell'anno per una copertura su scala nazionale. L'accordo è già stato siglato con i gruppi Intergea, Bossoni e Brandini, di cui fa parte Autoingros. A questi si aggiungono Gino Motors, Carraro e De Bona, per una copertura piuttosto fitta del centro-nord: in particolare nelle regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana, mentre Pasquarelli copre Lazio, Marche e Molise.

Omoda 5 verrà proposta in due allestimenti: Comfort e Premium. Il livello base, che dovrebbe avere già una dotazione piuttosto ricca, dovrebbe posizionarsi attorno ai 26.000 euro, mentre il prezzo dell'allestimento top dovrebbe costare circa 30.000 euro. Attenzione: tutto questo vale per la versione con motore tradizionale, mentre non abbiamo indicazioni sul listino della variante full electric.

COMANDI E INFOTAINMENT Le specifiche di ciascun allestimento non sono ancora state comunicate, ma si sa che Omoda 5 dovrebbe essere disponibile anche con interni bicolore bianco-blu dal bel colpo d'occhio, con una plancia digitale che raggruppa due distinti display in un unico maxi-schermo da 24,6 pollici. L'impianto audio dovrebbe avere 8 altoparlanti firmati Sony e non mancherà la piastra per la ricarica wireless dello smartphone. L'infotainment dovrebbe avere piena compatibilità con Android Auto ed Apple Car Play e grazie al software Lion OS non mancherà un assistente virtuale in grado di dialogare con il conducente in 13 lingue (tra cui l'italiano, si presume) e consentire il controllo vocale del navigatore, della climatizzazione e della riproduzione musicale.

SISTEMI DI ASSISTENZA Lato aiuti alla guida, si parla di 16 sistemi ADAS parte del pacchetto Advanced Driving Assist System, che comprenderebbe tutto il necessario per una guida autonoma di secondo livello, tramite l'Integrated Cruise Assist (ICA), il Lane Change Assist (LCA) che asseconda il cambio di corsia in fase di sorpasso, e il Traffic Jam Assist (TJA) che assiste nella guida in colonna. Naturalmente tutto ciò funziona grazie alla frenata automatica di emergenza (attiva anche nelle manovre in retromarcia, al Cruise Control Adattivo con limitatore di velocità, al riconoscimento dei limiti di velocità, al sistema attivo di mantenimento di corsia, al monitoraggio dell’angolo cieco Blind Spot Detection (BSD) e al sistema di controllo del livello di attenzione del conducente Driver Monitoring System (DMS), che sempre deve sorvegliare quando la guida assistita è in funzione.

Omoda 5 1.6 TGDI Omoda 5 EV Motore 4 cilindri, 1,6 litri benzina turbo elettrico Potenza 186 CV 204 CV Coppia 275 Nm 340 Nm Autonomia - 430 km Ricarica - n.d. Batteria - n.d. Velocità 206 km/h 170 km/h 0-100 km/h 7,6 secondi 7,8 secondi Cambio Automatico a doppia frizione e 7 marce Monomarcia Trazione Anteriore Anteriore Dimensioni 4,40 x 1,83 x 1,59 m 4,40 x 1,83 x 1,59 m Bagagliaio 292-360 litri 380 litri Peso 1.428 kg 1.710 kg Prezzo n.d. n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/01/2024