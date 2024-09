Nuovo Jaecoo 7 è in vendita: i prezzi, più... 5 curiosità. Video

Dal nome al propulsore (NON è un SUV elettrico...), passando per i numerosi ADAS. Jaecoo 7 (da 33.900 euro) un SUV tutto da scoprire

Quindi ecco che uno degli esploratori della spedizione Gruppo Chery sul mercato Italia, una missione che si avvale di due squadre - Omoda e Jaecoo - dalle mansioni complementari, approda a destinazione una volta per tutte. Già passato ai raggi X da Emanuele a primavera, presentato durante un evento in pompa magna a inizio estate, Jaecoo 7 è ora regolarmente in vendita. Del sempre meno misterioso SUV cinese di segmento C (4,5 metri di lunghezza esatti), ci restava ancora da conoscere il listino prezzi: detto, fatto. È in linea con le aspettative e parte da 33.900 euro in edizione Premium 2WD (in promo a 31.490 euro con finanziamento CA Auto Bank, 48 rate da 299 euro + 48 rate da 359 euro) e da 37.900 euro in configurazione Exclusive 4WD. Ora: anziché addormentarvi con l'identikit modello, elencheremo una manciata di curiosità (ne abbiamo individuate 5) che forse vi terranno svegli. Prima ancora, un ''welcome video''.

1. NEV (NOT ELECTRIC VEHICLE)

Contrariamente a quanto verrebbe spontaneo immaginare, Jaecoo 7 non è un SUV elettrico, non è un SUV ibrido: è un SUV a benzina. Il motore è un 4 cilindri sovralimentato di 1,6 litri di cilindrata da 147 CV di potenza. Successivamente, si unirà alla gamma anche la propulsione ibrida plug-in, ma al lancio Jaecoo 7 è in vendita con motore a benzina e basta. Strano, vero?

Jaecoo 7, niente versione 100% elettrica

2. QUATTRO PER QUATTRO PER SETTE

Il 1.6 turbo di Jaecoo 7 è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti in bagno d’olio e, in caso di versione 4x4, a una trazione integrale “Intelligent AWD” piuttosto sofisticata. Trattasi di un sistema che regola la trasmissione della coppia verso le ruote posteriori fino a una ripartizione 50/50 tra i due assi. Per farlo, si avvale di un ripartitore idraulico a controllo elettronico che reagisce agli impulsi inviati dai sensori ruota nell'arco di 0,1 secondi. 7 programmi di marcia, di cui tre dedicati alla guida su strada (Economy, Standard e Sports), quindi più attenti al risparmio di carburante (a proposito: da scheda tecnica, 7,5 l/100 km nel ciclo WLTP combinato la 2WD, 8,0 l/100 km la 4WD) e quattro alla marcia su fondi o in condizioni climatiche ostili: sabbia (Sand), fango (Mud), neve (Snowfield) e sterrati (Offroad).

Anche a trazione integrale ''intelligente''

3. A TUTTO SCHERMO

Il display multifunzione a orientamento verticale che alloggia al centro del cruscotto è uno dei più grandi sul mercato, misurando 14 pollici di diagonale e integrando una vastità di funzioni di infotainment.

Jaecoo 7, l'abitacolo

4. SICUREZZA IN SE STESSI

Allo scopo di sgombrare il campo da eventuali dubbi circa sicurezza attiva e passiva, Jaecoo 7 è equipaggiato di serie di ben 21 dispositivi di assistenza alla guida. Oltre agli ADAS più tradizionali, una telecamera anteriore più tre radar (anteriore + 2 posteriori) fungono da supporto anche di sistemi avanzati come il Rear Cross Traffic breaking (RCTB), il Door Opening Warning (DOW), che avvisa i passeggeri nel caso in cui questi aprano una portiera nel momento in cui sopraggiunge un’altra vettura, inoltre il Curve Speed Assistance (CSA).

ADAS come se non ci fosse un domani

5. UN NOME, UN PERCHÈ

Il nome del brand Jaecoo deriva dalla crasi di due parole: Jäger, che in tedesco significa “cacciatore”, e Cool, per sottolinare l'attenzione che i progettisti, oltre alla funzionalità, hanno riservato anche allo stile. Se lo stile di Jaecoo 7 intercetterà anche i gusti degli italiani, saranno i volumi di traffico in concessionaria a stabilirlo.

Quanto è ''Cool'', per gli italiani, Jaecoo?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/09/2024