Omoda 5 e Jaecoo 7: equipaggiamenti, prezzi, anticipazioni

Di Omoda 5 e Jaecoo 7 vi ho già anticipato molte caratteristiche e ne ho fatto anche un'analisi della qualità in attesa dell'arrivo nelle concessionarie italiane. Arrivo imminente, con una quarantina di autosaloni già pronti ad accoglierli, che per il momento sono più concentrati nelle regioni del Centro-Nord, ma la situazione è in evoluzione e il numero dovrebbe raddoppiare entro fine 2024.

Peter Matkin, direttore esecutivo Chery, accanto a Jaecoo 7

DI CHE SI TRATTA Omoda 5 (qui il video), a trazione anteriore, è lungo 4,40 m; Jaecoo 7 (clicca per l'approfondimento) è 10 cm più lungo ed è proposto anche con trazione integrale. Visti dal vivo hanno messo in luce una livello qualitativo interessante, frutto di molti interventi al processo produttivo che la casa madre Chery ha dovuto adottare per adattare le auto cinesi alle normative europee in fatto di emissioni e sicurezza: anche nei confronti degli attacchi informatici. In particolare, il motore da 1,6 litri che costituisce la spina dorsale dell'offerta è stato depotenziato per rientrare nel tetto di emissioni imposto dalla UE: dai 197 CV originali, eroga ora 145 CV ed è abbinato di serie a un cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti. Pare però che l'investimento più oneroso - pari al 50% del totale - abbia riguardato i trattamenti anti-corrosione necessari per offrire 12 anni di garanzia. In Cina, infatti, d'inverno nessuno provvede a spargere il sale sulle strade e ciò rende il contesto italiano molto più severo.

VEDI ANCHE

Omoda 5, 3/4 anteriore

PREZZI E DOTAZIONI I prezzi ufficiali e il listino dettagliato sono attesi per la fine di giugno, ma alla presentazione statica si parlava di poco meno di 30.000 euro per l’Omoda 5 e di circa 35.000 euro per la versione d'ingresso di Jaecoo 7, che dovrebbe avere di serie la dotazione completa di aiuti alla guida, compresa la guida autonoma di livello 2, parcheggio semiautomatico, clima bizona, sistema keyless e plancia digitale con strumetnazione da 10,25 pollici e infotainment da 13,2'': compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Non mancheranno interni in ecopelle fin dal livello base, sedili anteriori riscaldati, 7 airbag e il sedile per il guidatore a regolazione elettrica. Anche su Omoda 5 la guida autonoma di livello 2 è prevista, ma non si sa se fin dal modello d'accesso oppure no, mentre un sistema di telecamere a 360° dovrebbe essere disponibile in opzione o sul livello più alto di allestimento.Una versione più accessoriata dovrebbe avere un display touch a centro plancia da ben 14,8 pollici e in gamma arriveranno successivamente una versione plug-in hybrid della Jaecoo 7 e una Omoda 5 full electric con 204 CV di potenza e 430 km di autonomia. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/06/2024