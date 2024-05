Jaecoo 6: tutto sul nuovo SUV elettrico in arrivo (forse)

Dopo Jaecoo 7 (qui nel nostro video live), e dopo il più grande Jaecoo 8 che in Italia ancora non si è visto, il marchio premium del gruppo cinese Chery pensa di introdurre in gamma un terzo modello, chiamato Jaecoo 6. Si tratta di un SUV elettrico compatto, pensato per la giungla urbana e non solo, che già è in vendita in Australia e in Nuova Zelanda. Ancora non si sa quando e se potremo vederlo sulle nostre strade: scopriamo di che si tratta per decidere se varrebbe la pena aspettarlo oppure no.

Jaecoo 6 accanto al più grande Jaecoo 8

Lunga 4,40 metri, larga 1,91 e alta 1,71, Jaecoo 6 ha forme squadrate e linee tese che si rifanno al mondo dei fuoristrada duri e puri, pur mantenendo un certo family feeling con il fratello maggiore Jaecoo 7. Jaecoo 6 ha però un frontale più originale e grintoso, dalla personalità più spiccata, definito dalle sottili luci verticali agli estremi della calandra e dalla sottile griglia orizzontale che collega i fari orizzontali, separando nettamente il cofano da tutto quanto vi sta sotto. E quanto al sotto, naturalmente, alludiamo al pannello privo di aperture e nello stesso colore della carrozzeria, consentito dall'architettura elettrica.

LOOK DA FUORISTRADA L'altezza da terra di 17 centimetri, a ben vedere, non è molto lontana da quella delle normali berline, ma la caratterizzazione off-road è ben riuscita grazie agli sbalzi ridotti e ai massicci paraurti a contrasto con il colore della carrozzeria, che richiamano le protezioni sui parafanghi. Lateralmente, le maniglie delle portiere vengono sostituite da piccoli pulsanti che attivano l’apertura, attuata elettricamente. Al posteriore troviamo un grande portellone incernierato lateralmente, con un box per i cavi di ricarica laddove sui fuoristrada tradizionali troveremmo la ruota di scorta: una soluzione vista anche sulla nuova Mercedes Classe G elettrica.

Jaecoo 6 è un SUV elettrico di 4,4 metri

Secondo il Costruttore, il passo di 2,71 metri e le ampie superfici vetrate verticali assicurano, nel contempo, ampio spazio all'altezza delle spalle e una maggiore luminosità dell'abitacolo. La plancia si sviluppa orizzontalmente e al centro spicca il grande schermo touch del sistema di infotainment da 15,6 pollici. Un secondo schermo da 10,25 pollici dietro il volante funge da quadro strumenti personalizzabile. Tra gli aiuti alla guida Adas risponde presente la funzione per la guida autonoma di livello 2 e nella lista sono inclusi l’Adaptive Cruise Control, la frenata automatica di emergenza, il sistema di mantenimento attivo della carreggiata, il riconoscimento della segnaletica stradale e molti altri.

Il riferimento ai fuoristrada tradizionali si ferma al look, ma sotto Jaecoo 6 rinuncia a un telaio a longheroni in acciaio per puntare invece su una struttura in alluminio, ''che assicura una rigidità torsionale superiore del 40% [...] e ha permesso di contenere il peso a soli 1.892 kg'', dice il Costruttore: ''Un dato di tutto rispetto, considerando le dimensioni della vettura e la presenza di un pacco batterie dalla grande capacità''. Il powertrain elettrico è costituito da due motori a magneti permanenti, uno su ciascun asse a dare la trazione integrale. Davanti è montato un propulsore da 95 CV e 165 Nm di coppia, mentre dietro c’è una più potente unità da 184 CV per 220 Nm. La potenza di sistema raggiunge così 279 CV per 375 Nm, che consentono a Jaecoo 6 di completare l'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. La velocità massima non è per ora dichiarata.

AUTONOMIA E RICARICA Ad alimentare le due unità elettriche provvede una batteria agli ioni di litio da 69,8 kWh, che secondo la Casa permette un’autonomia di 470 km calcolati nel ciclo di omologazione NEDC. Va sottolineato che il ciclo NEDC non è più valido in Europa già dal 2017 e che il ciclo WLTP che l'ha sostituito risulta in generale più severo e dà percorrenze più contenute. Vedremo, insomma, se al momento di un'eventuale importazione in Italia i dati comunicati verranno confermati oppure corretti. La potenza massima accettata in ricarica è di 85 kW in corrente continua, e permette di passare dall’30% all’80% dell'autonomia in mezz’ora.

Motore due elettrici Potenza 279 CV Coppia 375 Nm Velocità massima n.d. 0-100 km/h 6,5 secondi Batteria 69,8 kWh Autonomia 470 km (NEDC, non WLTP) Ricarica 30 minuti da 30 a 80% a 85 kW di potenza Trazione integrale Cambio monomarcia Dimensioni 4,40 x 1,91 x 1,71 m Bagagliaio n.d. Peso 1.892 kg Prezzo indicativo n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/05/2024