Tutto sulla nuova Mercedes Classe G580 elettrica: il video

Quel giorno è arrivato. Tutti gli amanti delle quattro ruote e degli scarichi ruggenti devono preparsi a dare il benvenuto alla nuova star di Mercedes, la Classe G elettrica. Dopo aver fatto vibrare il mondo con i suoi motori a sei, otto e persino dodici cilindri, la leggendaria Geländewagen si lancia nell'era elettrica con una potenza che le permetterà di sradicare il suolo da sotto le ruote. Abituatevi quindi alla sigla G580. Sotto un video che vi spiega meglio tutte le sue caratteristiche.

L'aspetto della Classe G elettrica è quasi identico a quello delle G con motore a combustione, per non perdere quella forte identità che ha sempre caratterizzato il modello, anche se non mancano trucchi per migliorare aerodinamica e autonomia. Il primo è la mascherina ''chiusa'', sottolineata da una cornice luminosa, ma anche la classica grondaia ai bordi del tetto diventa qui uno spoiler che ottimizza i flussi all'apice del parabrezza. I parafanghi posteriori hanno poi le aperture ''air curtain'', che riducono le turbolenze nel vano ruota a vantaggio della resistenza. Piccola variazione nello stile è la ruota di scorta sul portellone, qui rimpiazzata da un alloggio per i cavi di ricarica: la verniciatura di questo particolare è bicolore, per confodersi con la carrozzeria e con il lunotto... va beh.

Mercedes Classe G580: al posteriore sparisce la ruota di scorta

All'interno trionfano finiture curatissime, con sedili in pelle nappa e dettagli in fibra di carbonio blu, nel caso dell'allestimento First Edition. Anche l'abitacolo, comunque, replica quello della Classe G tradizionale, con gli schermi da 12,3 pollici del sistema MBUX avanzato a permettere l'integrazione con gli smartphone e l'accesso a tutte le funzioni di bordo. Alle solite funzioni qui si aggiunge l'effetto speciale chiamato ''G-Roar'': un suono artificiale che imita il ruggito di un motore a combustione, arricchito con contaminazioni elettroniche. Per chi avesse nostalgia del 4.0 litri V8 AMG... Non mancano, naturalmente, aiuti alla guida di ultima generazione, con funzionalità di guida semi-autonoma, e le nuove modalità off-road per sfruttare al meglio la potenza e la trazione della Classe G elettrica. C'è persino la funzione ''cofano trasparente'', che vi permette di vedere attraverso il cofano grazie a una telecamera a 360 gradi. Utile per sapere dove mettete le ruote.

Mercedes Classe G580: gli interni sono tecnologici e lussuosi

Immaginatevi una Classe G con il consueto telaio a longheroni, assale rigido al posteriore e sospensioni indipendenti per le sole ruote anteriori. Non mancano le ridotte e un sistema che imita il blocco dei differenziali. Qui però ci sono quattro motori, uno per ogni ruota, pronti a rompere ogni record e a farvi dimenticare - almeno nelle intenzioni - i vecchi motori a combustione. Con una potenza combinata di 587 cavalli e una coppia pazzesca di 1.165 Nm, questa nuova versione elettrica vuole confermarsi il re del fuoristrada a zero emissioni. E sì, è più veloce della sua controparte a benzina, schizzando da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi. Ma basterà tutta questa prestanza per farla restare nella leggenda? Non è solo una questione di velocità e potenza. La Classe G elettrica è nata per affrontare ogni tipo di terreno. Con una capacità di guado di 85 cm (15 in più della versione termica) e un'altezza libera da terra di quasi 25 cm, questa macchina può superare pendenze da far tremare i polsi e valicare ostacoli come tradizione insegna. In cifre parliamo di salite del 100% (ossia di 45 gradi) e pendenze laterali di 35 gradi. La configurazione a quattro motori offre una trazione superiore perché gestisce in modo indipendente la coppia su ogni ruota, ottimizzando l'aderenza in qualsiasi condizione. E pure permettendo svolte strettissime - impensabili per le auto normali - per non rimanere incastrati nei sentieri più angusti. Può addirittura girare su stessa (anche se non è più la sola a proporlo) replicando una funzione che siamo abituati a pensare esclusiva dei mezzi cingolati. Inarrestabile!

Mercedes Classe G580: la capacità di guado è di 75 cm

A fornire l'energia per alimentare le prestazioni ''monstre'', in termini di cavalli e coppia, è una batteria da 116 kWh che può essere caricata con un picco di potenza fino a 200 kW. Ciò significa che, collegando la Classe G a una colonnina di potenza adeguata, ci vorranno circa 32 minuti per passare dal 10% all'80%. Quindi basterà una pausa caffè per poter ricaricare la vostra G elettrica e ripartire per affrontare nuove avventure. Beh ma di quanti chilometri stiamo parlando? Non lo sappiamo ancora, Mercedes non ha per ora condiviso nessun dato sull'autonomia, forse perché ancora in fase di omologazione, limitandosi a dire che se anche non farà il record assoluto, lo dovrebbe fare di categoria. Del resto, se le colonnine scarseggiano in centro città, figuriamoci nel deserto o ''su per i bricchi''. Magari i dati di omologazione saranno resi noti assieme al prezzo, anch'esso sconosciuto. La nostra aspettativa, comunque, è che il listino parta da almeno 200 mila euro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 24/04/2024