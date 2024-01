BYD U8, il SUV "anfibio" anche in Europa per sfidare Land Rover Defender?

Bisogna ormai fare l'abitudine a questa sigla: BYD, acronimo di Build Your Dreams. Il colosso cinese (che ha anche una sua flotta, ve lo diciamo qui) ha ormai fatto saltare il banco e sta preparandosi a diventare protagonista assoluto del mercato e dell'industria automobilistica mondiale. Le sue elettriche hanno di recente iniziato a circolare in Europa mettendo a rischio le quote di marchi ben più noti e per il 2024 sembra voler raddoppiare la sua offerta. Perché alla recente notizia che sembrerebbe vedere BYD pronta a portare nel Vecchio Continente anche le sue ibride, si aggiunge la possibilità che, oltre alle elettriche ''per tutti'', arrivi anche il super fuoristrada ibrido YangWang U8. A riportare la notizia è Automotive News Europe. Non conoscete YangWang U8? Bene, qui trovate un articolo molto dettagliato ma vi anticipiamo che questo modello vuole e può scontrarsi - e vincere - contro Land Rover Defender e Mercedes Classe G

YangWang U8: il SUV elettrico cinese che galleggia

UN IBRIDO PARTICOLARE La particolarità di U8 sta nella sua struttura tecnica particolarmente sofisticata. Parliamo di un fuoristrada nella sua forma più completa: dimensioni importanti, stile squadrato e semplice, quattro ruote motrici vere. BYD ha però voluto costruire qualcosa che si distinguesse completamente dal resto dell'offerta di segmento e ha quindi deciso di integrarvi il meglio della sua competenza in termini di elettrificazione. D'altronde il marchio cinese ha di recente superato Tesla e può quindi permettersi di sognare in grande. Lo YangWang U8 è equipaggiato con quattro motori elettrici che si combinano per erogare l'enorme potenza di 1.197 CV. Poiché ciascuna ruota è azionata dal proprio motore, tutte possono girare in una direzione diversa, consentendo al SUV di effettuare un’inversione completa sul posto (vedi, sotto, una video dimostrazione). Tecnicamente è un ibrido, visto che a bordo sale anche un motore turbo da 2,0 litri . Ma il motore termico funge in realtà solo da range extender per generare elettricità e ricaricare le batterie da 49,05 kWh che forniscono energia ai quattro motori.

COSTA 140 MILA EURO Un'altra caratteristica unica di YangWang U8 è il suo sapersi trasformare in un veicolo anfibio. Letteralmente. Il fuoristrada galleggia e si muove in acqua grazie alla speciale modalità Yachting per proteggersi. Utilizzando i sensori di bordo, alza autonomamente le sospensioni, disattiva il motore endotermico, sigilla il sistema di ricircolo dell’aria, chiude i finestrini e apre il tetto apribile, fornendo agli occupanti una via di fuga di emergenza. In questa modalità, YangWang afferma che l'U8 può rimanere a galla fino a 30 minuti e navigare a 3 km/h, o 1,6 nodi, semplicemente facendo girare le ruote. Al suo arrivo in Europa (previsto già entro il 2024) il prezzo del veicolo dovrebbe aggirarsi attorno ai 140 mila euro. Land Rover Defender e Mercedes si preparino, l'U8 è pronto a sfidarle su qualsiasi terreno.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 22/01/2024