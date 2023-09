YangWang U8: al SUV elettrico di lusso piace nuotare, parola di BYD (video)

Il segmento dei SUV di lusso non conosce crisi (o quasi). Da una parte all’altra del mondo, ci sono clienti facoltosi che possono permettersi di acquistare un modello premium e anche i cinesi di BYD iniziano a “presidiare la zona” con il loro brand YangWang. E solo qualche giorno fa sono girati in rete i video di un nuovo modello di sport utility lussuoso chiamato U8, caratterizzato da un sistema range extender e impegnato in prove a dir poco originali.

YangWang U8: il SUV di lusso di BYD è ben più che anfibioSUPER SUV ELETTRICO E LUXURY Questo modello punta l’obiettivo proprio verso i SUV di lusso già affermati come la Range Rover e la Mercedes Classe G. Modelli molto ambiti dal pubblico d’élite asiatico. Per dimostrare la sua attitudine a confrontarsi con questi rivali, YangWang ha mostrato due esclusive capacità di movimento del suo sport utility: un giro su sé stesso da fermo e la capacità di rimanere a galla guadando corsi d’acqua particolarmente profondi in caso di emergenze. Ma veniamo al SUV “anfibio” cinese. Lo YangWang U8 è equipaggiato con quattro motori elettrici che si combinano per erogare l'enorme potenza di 1.197 CV. Poiché ciascuna ruota è azionata dal proprio motore, tutte possono girare in una direzione diversa, consentendo al SUV di effettuare un’inversione completa sul posto. La rotazione graduale sembra far muovere il grande SUV grazie a una piattaforma girevole, anche se le immagini mostrano qualche sussulto del veicolo durante la manovra. Vediamo come se la cava.

UNA PIROETTA CHE LASCIA STUPITI Una manovra davvero originale, ma pensate in quante situazioni potrebbe cavarsi d'impaccio il SUV, per esempio in un parcheggio stretto o per girarsi su una stradina di montagna. Ma anche nell'off-road più impegnativo, magari affrontando le insidiose piste di sabbia in qualche località sperduta. Per avere una prova, osservate come se la cava anche in una situazione del genere.

I GUADI NON LO SPAVENTANO, ANZI… Ma, come accennato, l'U8 ha più di una carta vincente da giocarsi. Infatti, essendo un fuoristrada, può anche affrontare situazioni molto impegnative come, appunto, guadi profondi. Mentre il modello standard può superare senza problemi fino a un metro di profondità, l'Offroad Master Edition si spinge fino a 1,4 metri, grazie al suo snorkel. Se siete curiosi di capire perché il SUV elettrico cinese ha bisogno di uno snorkel, è perché monta il motore turbo da 2,0 litri, che funge da range extender. Questa unità genera elettricità per ricaricare le batterie da 49,05 kWh che forniscono energia ai quattro motori. Quando il serbatoio da 75 litri è pieno e le batterie sono cariche, l'U8 vanta un'autonomia dichiarata di 1.000 km. Ma adesso viene il bello. Guardate quest’altro video.

… CHIAMARLO ANFIBIO È RIDUTTIVO Ebbene si, il SUV asiatico galleggia letteralmente e si muove in acqua. Non certo con leggiadria, ma in maniera convincente a profondità superiore di quanto autorizzerebbe lo snorkel. Infatti, l'U8 offre una speciale modalità Yachting per proteggersi. Utilizzando i sensori di bordo, alza autonomamente le sospensioni, disattiva il motore endotermico, sigilla il sistema di ricircolo dell’aria, chiude i finestrini e apre il tetto apribile, fornendo agli occupanti una via di fuga di emergenza. In questa modalità, YangWang afferma che l'U8 può rimanere a galla fino a 30 minuti e navigare a 3 km/h o 1,6 nodi semplicemente facendo girare le ruote. Le consegne del SUV YangWang U8 Premium Edition, ovvero la variante più stradale, inizieranno a ottobre, con prezzi a partire da 1.089.000 yuan (circa 140.000 euro al cambio attuale). I prezzi per la Off-Road Master Edition sono previsti in un secondo momento. Ma, attenzione, per adesso non è in agenda la distribuzione sul mercato europeo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/09/2023