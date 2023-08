BYD, sei modelli (più uno) al Salone di Monaco 2023

Prosegue senza sosta l’ampliamento dell’offerta di prodotto di BYD, il costruttore cinese che ha debuttato allo scorso Salone di Parigi, e che arriva all’ormai imminente IAA di Monaco con sei prodotti: il SUV di segmento E a sette posti e 500 CV di potenza Tang, la berlina sportiva a tre volumi Han, il SUV compatto Atto 3 e la hatchback Dolphin (qui il video del nostro primo contatto). A questi modelli se ne aggiungono altri due: la berlina di segmento D Seal e il suo corrispettivo a ruote alte, il SUV Seal U, in arrivo rispettivamente entro l’inverno del 2023 e nei primi mesi del 2024.

BYD a Monaco 2023: la berlina Seal vista di 3/4 anteriore

BYD SEAL Già vincitrice del iF Design Award, la Seal si caratterizza per linee affusolate e sportive, e monta una batteria Blade da 82,5 kWh per un’autonomia di 520 km (ciclo WLTP combinato). Due le versioni disponibili, a cui corrispondono altrettante motorizzazioni: la Design, a trazione posteriore da 230 kW (312 CV), e la Excellence a trazione integrale da 390 kW (530 CV) e uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Su questo modello debutteranno due nuove tecnologie, la CTB (Cell-to-Body) che integra carrozzeria e batteria Blade per ottenere una maggior resistenza strutturale, e un sistema di gestione evoluta della coppia, chiamata iTAC (Intelligent Torque Adaption Control), per migliorare la dinamica di guida.

BYD a Monaco 2023: il SUV Seal U

BYD SEAL U Come visto per Model 3 / Model Y, la versione a ruote alte della berlina Seal si rivela più spazioso, confortevole e pratico: la U nel nome sta per Utility. Anche in questo caso sono due i livelli di allestimento: Comfort con batteria Blade da 71,8 kW e un'autonomia di 420 km, Design con batteria da 87 kWh per 500 km di autonomia.

BYD a Monaco 2023: il Denza D9 nato da una joint venture con Mercedes

IL BRAND DI LUSSO Quale casa automobilistica può rinunciare a un brand di fascia alta? Come Lexus per Toyota, DS per Citroen, Infiniti per Nissan, anche BYD avrà una sua linea di prodotti ancor più curati e ricchi di contenuti, chiamata Denza, frutto di una joint venture con Mercedes-Benz. Il primo modello, presentato al Salone di Monaco, si chiama D9, ed è un furgone a sette posti per il trasporto di persone.

BYD a Monaco 2023: particolare dei gruppi ottici della Seal

LE DICHIARAZIONI “BYD è fortemente impegnata nell'introduzione di auto ecologiche innovative e ad alta tecnologia sul mercato europeo”, ha dichiarato Michael Shu, Direttore Generale e Amministratore Delegato di BYD Europa. “Il salone IAA di Monaco ci offre la piattaforma perfetta per presentare i nostri ultimi modelli BYD, e che sarà anche il momento ideale per presentare ulteriori innovazioni tecnologiche, costruire relazioni con partner europei, per una cooperazione vantaggiosa per tutti”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/08/2023