BYD: "Gamma ampia per soddisfare diverse esigenze di mobilità EV". La berlina Seal in video

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Gianmaria Adamo, Country Manager di BYD Italia, che ci ha spiegato come il colosso cinese nasce costruttore di batterie e quindi crede fermamente e appoggia la transizione elettrica. Il segreto è una proposta ampia della gamma, che per BYD spazia dalle hatchback compatte alle berline come la nuova Seal, ai SUV per soddisfare le più diverse esigenze di mobilità EV. Ma non solo, poiché la tecnologia di bordo è fondamentale per il piacere di guida e l'intrattenimento. Cliccate su Play per ascoltare le sue parole.

Pubblicato da redazione, 05/09/2023