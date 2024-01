BYD U7, fuoco alle polveri: ecco la super berlina da 1.000 CV

Sarà in vendita in Cina entro la metà del 2024. BYD - Yangwang U7 una super berlina full electric quadri-motor... oppure no?

Dopo i promettenti risultati registrati quest'anno (qui ve ne parliamo meglio), BYD continua a fare scintelle. Il colosso cinese è al lavoro per il lancio della nuova berlina elettrica U7, che si prepara a debuttare sul mercato domestico già nella seconda metà del 2024. La nuova vettura, basata sulla piattaforma e4 dello stesso produttore, sarà caratterizzata da un design aerodinamico e sportivo, con luci anteriori a forma di C, fianchi strutturati e luci posteriori a tutta larghezza. La berlina sarà lunga circa 5,2 metri e larga 2 metri e andrà a sfidare la miglior concorrenza europea di segmento, come BMW i5 M60 e Mercedes EQE AMG. Attenzione però, perché l'elettrico potrebbe non essere l'unica possibilità...

BYD Yangwang U7 un'anti BMW i5 M?

OLTRE 1.000 CV La super berlina U7 è parte del sotto-marchio Yangwang, massima espressione di lusso e alte prestazioni (tipo Lexus per Toyota) e sarebbe il terzo modello dopo il SUV U8 e la super sportiva U9. Sarà (in teoria...) alimentata da quattro motori elettrici, che produrranno una potenza complessiva di oltre 1.000 CV. Siamo in una galassia che non appartiene direttamente a BYD, che ha comunque dimostrato di essere in possesso del know-how per produrre in serie anche automobili ad altissime performance. Tuttavia, non è ancora noto se la berlina sarà disponibile con un sistema di tipo range extender, come quello utilizzato dalla U8, o se sarà solo elettrica, come la U9. Il prezzo della U7 dovrebbe partire da circa 1 milione di yuan (circa 110.000 euro) e si inserisce in un mercato cinese in forte crescita per le auto elettriche. Nel 2023, le vendite di EV in Cina hanno raggiunto le 5,5 milioni di unità, in aumento del 160% rispetto all'anno precedente.

Elettrica o ibrida range extender?

MA SE FOSSE IBRIDA... Se fosse ibrida, la U7 potrebbe essere equipaggiata con l'unità di potenza del super-SUV (perchè di questo si tratta) U8. Se non lo conoscete, vi consiglio di andare a dare un occhio al video che abbiamo pubblicato (roba da fantascienza). Quindi, se così fosse, il motore termico sarebbe un 2.0 litri quattro cilindri a benzina, affiancato da quattro motori elettrici alimentati da una batteria LFP da 49,1 kWh. In questa specifica configurazione la potenza di sistema raggiunge la soglia stratosferica di 1.197 CV. Se dovesse davvero essere così, la U7 sarebbe una delle automobili sportive certamente più innovative e intertessanti degli ultimi anni. Ciò che è certo è che ormai BYD, considerando la tecnologia e le competenze a sua disposizione, è da prendere molto sul serio.

